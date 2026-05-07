Les bénéfices de Carlyle sont en deçà des attentes, les cessions d'actifs n'ayant pas suffi à relancer les revenus des actionnaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours des actions; ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 6 et 11) par Prakhar Srivastava et Isla Binnie

La société d'investissement mondiale Carlyle CG.O a annoncé jeudi un bénéfice inférieur aux prévisions pour le premier trimestre, les ventes d'actifs n'ayant pas généré de revenus pour les actionnaires.

L'action de la société a chuté d'environ 3,9% avant l'ouverture de la Bourse.

Le bénéfice distribuable, c'est-à-dire les bénéfices pouvant être reversés aux actionnaires, s'est établi à 327 millions de dollars, soit 89 cents par action, contre 455,4 millions de dollars, soit 1,14 dollar par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 94 cents par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Même si la société a cédé des actifs, elle n'a pas été en mesure de répercuter les plus-values, ce qui a fait chuter le revenu net de performance réalisé de 84% par rapport à l'année précédente, à 20,5 millions de dollars.

"Ce n'est pas un trimestre brillant, mais un DPI solide (Distributed to Paid-In Capital) devrait contribuer à créer les conditions propices à une meilleure levée de fonds, à la croissance des actifs sous gestion et à de nouvelles opportunités de déploiement à l'avenir, autant d'éléments essentiels pour atteindre les objectifs ambitieux de la direction pour 2028", a déclaré Glenn Schorr, analyste chez Evercore ISI, dans une note.

Le DPI reflète le montant que les investisseurs ont récupéré par rapport à leur capital investi.

La volatilité des marchés a été élevée au cours des trois premiers mois de l’année, alors que les États-Unis et Israël se sont engagés dans une guerre avec l’Iran, ce qui a fait grimper le prix du pétrole et attisé l’inflation.

Les gestionnaires d’actifs alternatifs, notamment de capital-investissement et de crédit privé, ont dû faire face aux inquiétudes des investisseurs concernant les normes de crédit, aux craintes que l’IA ne perturbe les portefeuilles de logiciels et à la volatilité des marchés qui a rendu les transactions plus incertaines.

Alors que les revenus liés aux commissions ont baissé de 3,4%, les commissions de gestion de fonds ont augmenté de 3,6%. Les commissions de transaction et de conseil en portefeuille — qu’elle perçoit en organisant des opérations sur les marchés de capitaux pour les sociétés de son portefeuille et pour ses clients — ont chuté de 30% pour s’établir à 54,1 millions de dollars.

Ses fonds de rachat américains ont enregistré des réalisations record, c'est-à-dire des opérations de liquidation d'investissements, a indiqué la société.

Les entrées de capitaux ont atteint 13 milliards de dollars au cours du trimestre, portant le total des actifs sous gestion à 475 milliards de dollars.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré qu'ils s'étaient "préparés à un trimestre morose", en partie sur la base des récentes prévisions de la société, mais que les résultats étaient "néanmoins un peu plus faibles pour la plupart des indicateurs clés de performance (Key Performance Indicators)".

Les actifs sous gestion ont augmenté de 5% au sein de la division AlpInvest, spécialisée dans les participations en capital-investissement de seconde main. Cette hausse a été contrebalancée par une baisse de 3% des actifs en capital-investissement et de 1% des actifs de crédit par rapport au trimestre précédent.

"Carlyle AlpInvest a enregistré un nouveau trimestre de croissance exceptionnelle, la levée de fonds auprès des clients institutionnels et des clients fortunés a connu un excellent début d’année, et nous avons réalisé un trimestre record en matière de cessions de participations aux États-Unis", a déclaré le directeur général Harvey M. Schwartz dans un communiqué.

Selon les principes comptables généralement reconnus (GAAP), Carlyle a déclaré une perte nette de 132,2 millions de dollars, plombée par une perte latente sur investissements de 616,7 millions de dollars.

Depuis le début de l'année, l'action Carlyle a chuté de près de 14,1%, contre une hausse de 11,2% pour l'indice composite Nasdaq .IXIC .