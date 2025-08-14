Les bénéfices de Birkenstock dépassent les estimations grâce à une forte demande de chaussures à prix plein

La croissance des ventes en gros dépasse celle des ventes directes aux consommateurs

Maintien d'un niveau de rareté élevé malgré la forte demande des détaillants

La faiblesse du dollar devrait avoir un impact sur le chiffre d'affaires et les marges du 4ème trimestre

Birkenstock BIRK.N a dépassé les attentes de bénéfices du troisième trimestre jeudi, grâce à une forte demande pour ses sabots et ses chaussures à plein prix, et a déclaré qu'il était bien placé pour gérer l'impact des droits de douane américains de 15 % sur les importations européennes.

Les actions du fabricant allemand de sandales ont chuté de 2,7 % dans les échanges matinaux après que les dirigeants de la société ont averti que la faiblesse du dollar nuirait à son chiffre d'affaires et à ses marges au quatrième trimestre.

L'entreprise a toutefois maintenu ses prévisions annuelles en matière de marge et de chiffre d'affaires en raison de la forte demande, malgré des hausses de prix destinées à compenser l'impact des droits de douane.

Ses sabots Boston en cuir suédé à bout fermé, qui se vendent en ligne à 179,95 dollars, ont fait l'objet d'une forte demande de la part des acheteurs fortunés, ce qui a permis d'augmenter la marge brute de 100 points de base pour atteindre 60,5 %.

Birkenstock fabrique 95 % de ses chaussures dans ses usines en Allemagne et prévoit de gérer les retombées des droits de douane américains par des augmentations de prix, une discipline des coûts et une gestion des stocks, a déclaré le directeur général Oliver Reichert.

"Nous n'avons pas constaté de réactions négatives ou d'annulations à la suite des augmentations de prix du 1er juillet mises en œuvre en réponse aux tarifs douaniers", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

De fortes ventes à prix plein a également stimulé les performances de concurrents haut de gamme tels que On Holding

ONON.N et Deckers Outdoor DECK.N , qui possède Hoka et Ugg.

Les ventes de Birkenstock sur le continent américain ont augmenté de 16 % après prise en compte des fluctuations de change, contre une croissance de 20 % au cours des trois mois précédents.

Ses ventes en gros ont augmenté de 15 % grâce à la forte demande des détaillants américains, dépassant une hausse de 9 % des ventes directes aux consommateurs au niveau mondial.

"Les investisseurs sont maintenant bien calibrés pour se concentrer sur les chiffres de croissance totale et, plus important encore, sur les marges "de luxe" qui sont les meilleures de leur catégorie", a écrit Randal Konik, analyste chez Jefferies, dans une note.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 635 millions d'euros (741,49 millions de dollars) a manqué de peu les attentes de 636,74 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG. Sur une base ajustée, il a gagné 62 centimes d'euro par action, au-dessus de l'estimation de 60 centimes d'euro.

Birkenstock a maintenu la croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 dans le haut de sa fourchette de prévision de 15 % à 17 %, tandis que ses prévisions de marge d'Ebitda ajusté - une mesure de la rentabilité - sont restées inchangées entre 31,3 % et 31,8 %.

(1 $ = 0,8564 euro)