Les bénéfices de BAT dépassent les estimations, car les États-Unis, son plus grand marché, renouent avec la croissance

BATS BATS.L a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance du chiffre d'affaires annuel se situe dans le haut de la fourchette de ses prévisions. Le fabricant des cigarettes Lucky Strike et Dunhill a déclaré que le chiffre d'affaires aux États-Unis, qui représente environ 44 % du total des ventes, a augmenté de 3,7 % à taux directeur constant, Velo, ses sachets de nicotine, aidant les ventes de produits de la nouvelle catégorie à augmenter de 3,9 %. Ses produits sans fumée, qui comprennent Velo, la vapeur de qualité supérieure Vuse Ultra et le tabac chauffé Glo Hilo, représentent plus de 18 % du chiffre d'affaires total. BAT et ses pairs tels que Philip Morris PM.N , Imperial Brands IMB.L et Altria MO.N tentent de s'emparer d'une plus grande part du marché des vapes, des produits de chauffage du tabac et des sachets de nicotine orale , alors que les ventes de produits du tabac traditionnels chutent. Alors que la plupart des produits BAT vendus aux États-Unis sont fabriqués localement, ses dispositifs de vaporisation Vuse sont fabriqués en Indonésie, qui est désormais soumise à des droits de douane de 19 %. La directrice générale, Tadeu Marroco , a déclaré lors d'une conférence de presse que BAT avait concentré une partie de ses stocks en début de période pour atténuer ce problème à court terme, mais qu'il chercherait à absorber la majeure partie des tarifs douaniers grâce à sa marge, ajoutant que les liquides produits aux États-Unis représentaient une part plus importante de ses activités. BAT sera également exposé à des coûts plus élevés pour des articles tels que les matériaux d'emballage, a-t-il déclaré, bien que l'impact de ces derniers soit "gérable" et que la société surveille comment les consommateurs seront affectés par les changements tarifaires généralisés pour le reste de l'année. La société a annoncé un bénéfice dilué ajusté de 162 pence par action pour le semestre clos le 30 juin, contre 159,4 pence il y a un an, et une estimation consensuelle compilée par la société de 154,8 pence. La société a déclaré qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses prévisions financières pour 2025, avec une croissance annuelle des ventes qui devrait se situer dans le haut de la fourchette de prévisions de 1 % à 2 %.

