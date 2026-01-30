 Aller au contenu principal
Les bénéfices d'Electrolux dépassent les prévisions, mais les tarifs douaniers risquent de peser sur la demande en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 10:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le bénéfice d'Electrolux au quatrième trimestre est supérieur aux prévisions

*

Les actions bondissent de 15 %

*

Prévoit une augmentation des coûts tarifaires

(Ajoute les actions au paragraphe 3, le commentaire de l'analyste au paragraphe 5, le directeur général au paragraphe 9) par Greta Rosen Fondahn

Le fabricant suédois d'appareils électroménagers Electrolux ELUXb.ST a dépassé les prévisions de bénéfices du quatrième trimestre vendredi, aidé par des réductions de coûts, mais a averti que des tarifs douaniers plus élevés cette année pourraient réduire la demande en Amérique du Nord.

Le groupe s'est restructuré, a réduit ses coûts et s'est orienté vers des catégories plus haut de gamme afin d'augmenter sa rentabilité dans un contexte de faible demande et de concurrence de la part de rivaux moins chers.

Ses actions étaient en hausse de 15 % à 9 heures GMT, après un début d'année morose.

Le bénéfice d'exploitation du groupe, dont les marques comprennent Frigidaire et AEG, a augmenté à 1,52 milliard de couronnes (172 millions de dollars) au quatrième trimestre, contre 1,05 milliard de couronnes un an plus tôt, sur une croissance organique des ventes de 2%. Les analystes s'attendaient en moyenne à 1,18 milliard de couronnes, selon un sondage fourni par Electrolux.

Johan Eliason, analyste chez SB1 Markets, a déclaré que les résultats étaient plus élevés qu'il ne l'avait prévu, en particulier en Europe et en Amérique latine, même si l'Amérique du Nord est restée en deçà des attentes.

LES TARIFS DOUANIERS POURRAIENT AVOIR UN IMPACT SUR LA DEMANDE DU MARCHÉ

Le concurrent de Midea 000333.SZ et de Whirlpool WHR.N a déclaré qu'il s'attendait à être touché par des facteurs externes cette année, principalement des coûts tarifaires plus élevés.

"L'incertitude géoéconomique devrait se poursuivre en Amérique du Nord et, dans le cadre de la structure tarifaire actuelle, les prix du marché général devraient s'ajuster pour refléter les coûts tarifaires associés. Cela pourrait avoir un impact négatif sur la demande des consommateurs et la croissance du marché", a déclaré Yannick Fierling, directeur général, dans un communiqué.

Yannick Fierling a déclaré que la pression concurrentielle avait poussé l'entreprise à "aligner" à nouveau ses prix en Amérique du Nord sur le marché après des augmentations antérieures liées aux tarifs, ce qui a entraîné une perte d'exploitation trimestrielle dans la région, mais il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les prix du marché commencent à refléter les coûts tarifaires.

Il a déclaré aux analystes et aux médias lors d'une conférence téléphonique qu'Electrolux devrait bénéficier du fait d'être un "producteur nord-américain".

Les analystes ont espéré que la part importante de la production d'Electrolux en Amérique du Nord lui permettrait d'augmenter ses prix moins que ses concurrents et de gagner des parts de marché.

(1 $ = 8,8517 couronnes suédoises)

