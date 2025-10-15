Les bénéfices d'ASML stimulent les fabricants de puces américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 octobre - ** Les actions des fabricants de puces américains augmentent en pré-marché après qu'ASML ASML.AS a fait état de commandes et d'un résultat d'exploitation pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes du marché
** Nvidia NVDA.O progresse de 2,1%, Advanced Micro Devices
AMD.O de 2,3%, Broadcom AVGO.O de 2,2%
** Micron Technology MU.O , Intel INTC.O et Marvell Technology sont en hausse d'environ 2 %, tandis que les actions d'Arm Holdings ARM.O O9Ty.F cotées aux États-Unis progressent de 2,5 %
** ASML, le plus grand fournisseur mondial d'équipements pour la fabrication de puces électroniques, fait état de commandes nettes pour le troisième trimestre de 5,40 milliards d'euros (soit 6,27 milliards de dollars) contre 5,36 milliards d'euros estimés par Visible Alpha
** Cependant, ASML s'attend à une baisse significative de la demande chinoise l'année prochaine
