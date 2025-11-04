Les bénéfices d'Amgen dépassent les estimations, les données sur la perte de poids sont attendues d'ici la fin de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le cours de l'action au paragraphe 4 et le commentaire de l'analyste au paragraphe 3) par Deena Beasley

Amgen AMGN.O a publié mardi des résultats financiers trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street et a revu à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année, la croissance de 12% des ventes ayant compensé les dépenses liées au médicament expérimental pour la perte de poids MariTide et à un taux d'imposition plus élevé.

Les revenus de la société biotechnologique californienne au troisième trimestre ont également augmenté de 12% par rapport à l'année précédente pour atteindre 9,56 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes de 8,97 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 1 % pour atteindre 5,64 dollars, alors que les analystes prévoyaient en moyenne 5,01 dollars.

Les résultats représentent "un dépassement et une augmentation décents", avec de multiples produits affichant des ventes plus élevées, a déclaré Salim Sayed, analyste chez Mizuho, dans une note de recherche, tout en notant que certains des gains de ventes étaient attribués à des changements comptables.

Les actions d'Amgen, qui ont clôturé en hausse d'une fraction, ont augmenté de 1 % après les heures de bureau, à 299,50 $.

Amgen a déclaré que les ventes du médicament anti-cholestérol Repatha au troisième trimestre ont augmenté de 40 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 794 millions de dollars en raison d'une demande accrue.

Les ventes d'Enbrel, un médicament plus ancien contre l'arthrite, ont chuté de 30% à 580 millions de dollars en raison d'une baisse de prix de 38% due à des changements dans le plan de santé américain Medicare pour les personnes âgées de 65 ans et plus et à des achats hospitaliers à des prix favorables.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à obtenir des données avant la fin de l'année pour deux études clés de MariTide à mi-parcours. L'une d'entre elles teste le médicament chez des adultes obèses ou en surpoids, atteints ou non de diabète de type 2, et la seconde étudie MariTide en tant que traitement du diabète de type 2. Amgen a également indiqué qu'elle avait terminé le recrutement de deux études de phase 3 portant sur des populations de patients similaires.

MariTide est un anticorps lié à une paire de peptides qui activent les récepteurs de l'hormone réduisant l'appétit et la glycémie, le GLP-1, tout en bloquant simultanément une deuxième hormone intestinale appelée GIP.

Les dépenses d'exploitation ajustées du troisième trimestre ont augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente, tandis que les coûts de recherche et de développement ont bondi de 31 %. Amgen a déclaré que son taux d'imposition avait augmenté de 4,8 points de pourcentage en raison d'un changement dans la composition des produits.

Pour l'ensemble de l'année, Amgen a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés et table désormais sur 20,60 à 21,40 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 35,8 à 36,6 milliards de dollars. Elle prévoyait auparavant un bénéfice de 20,20 à 21,30 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 35 à 36 milliards de dollars.

Les analystes, en moyenne, ont estimé les bénéfices de 2025 à 21,04 dollars par action sur des revenus de 35,67 milliards de dollars.