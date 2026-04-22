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Les bénéfices d'American Express en hausse au 1er trimestre
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 21:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - **

** Le géant de la carte de crédit devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel de 18,62 milliards de dollars et un BPA ajusté de 4,02, selon LSEG, contre des résultats de 16,97 milliards de dollars et un BPA de 3,64 pour la même période de l'année précédente

** AXP a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de sept des huit derniers trimestres, avec une seule erreur au quatrième trimestre 2025 ** La société a récemment annoncé son intention d'acquérir la startup d'IA Hyper , signalant un effort pour améliorer les outils de gestion des dépenses pour les clients commerciaux

** Les actions d'AXP ont baissé de 10,3 % depuis le début de l'année, contre un gain de 2,7 % pour l'indice Dow Industrials

.DJI .

** L'action AXP se situe juste en dessous de la moyenne mobile à 200 jours de 336,02 $, et n'a pas clôturé au-dessus de cette moyenne depuis le 26 février ** Sur les 32 analystes qui couvrent American Express Co, la répartition des recommandations est de 12 "achat fort" ou "achat", 19 "maintien" et 1 "vente forte"

** L'objectif de prix médian de 360 $ est en baisse par rapport à 378 $ il y a un mois

** Les options AXP impliquent un mouvement de 4,0% pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi; l'action a enregistré un mouvement moyen de 3,2% le jour des résultats, au cours des huit derniers trimestres

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