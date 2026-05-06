Les bénéfices d'Albemarle dépassent largement les prévisions grâce à la remontée des prix du lithium

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* Un bénéfice plus de deux fois supérieur aux prévisions de Wall Street

* Les prix du lithium ont augmenté de 51 %; les volumes de vente ont progressé de 14 %

* Le directeur général affirme que l'entreprise restera concentrée sur les coûts

* Le titre bondit de 9 % dans les échanges après clôture

(Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1, comparaison des résultats au paragraphe 6)

Albemarle ALB.N , le plus grand producteur mondial de lithium, a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel plus de deux fois supérieur aux attentes de Wall Street, grâce à la hausse des prix et des ventes de ce métal utilisé dans les batteries, et son action a progressé de plus de 9 %.

Ces résultats reflètent la demande croissante de lithium dans les secteurs des véhicules électriques et du stockage d'énergie, notamment compte tenu de l'impact du conflit en Iran sur les prix des carburants. L'offre de lithium s'est quant à elle resserrée en raison de la fermeture d'une mine clé en Chine, d'une interdiction d'exportation au Zimbabwe et de la diminution des stocks de carbonate de lithium.

En conséquence, les prix de ce métal ultraléger ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux ans.

Albemarle avait elle-même mis à l'arrêt une importante usine de traitement australienne en février en raison de la baisse des prix, et ses dirigeants ont déclaré mercredi qu'ils ne changeraient pas de cap, pour l'instant.

« Nous nous concentrons sur les éléments que nous pouvons contrôler, notamment l'excellence opérationnelle, la discipline en matière de coûts et de productivité, et la génération de trésorerie », a déclaré le directeur général Kent Masters.

La société, qui opère en Amérique, en Australie, en Asie et en Europe, a enregistré au premier trimestre un bénéfice net de 319,1 millions de dollars, soit 2,34 dollars par action, contre 49,3 millions de dollars, soit un résultat à l'équilibre par action, au même trimestre de l'année précédente.

Hors éléments exceptionnels, Albemarle a réalisé un bénéfice de 2,95 dollars par action. Selon les données de LSEG, les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,09 dollar par action.

Le chiffre d'affaires de la division lithium de la société a augmenté de 70 % pour atteindre 891,2 millions de dollars, grâce à une hausse de 51 % des prix du métal utilisé dans les batteries et à une augmentation de 14 % des volumes.

Pour l'année, Albemarle prévoit que ses dépenses d'investissement seront à peu près identiques à celles de 2025, soit entre 550 et 600 millions de dollars.

La société, basée à Charlotte, en Caroline du Nord, prévoit de discuter de ses résultats trimestriels lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs jeudi matin.