Les batteries Forsee Power permettront d’atteindre 120 km d'autonomie aux tricycles électriques du constructeur indien 3ev Industries

Paris, le 14 juin 2023 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que 3ev – constructeur indien de véhicules électriques 3 roues (Catégorie L5) – utilisera les systèmes de batteries de Forsee Power comme équipement standard.



Les véhicules 3ev intégreront FORSEE GO 10, une batterie LFP très modulaire de 10,54 kWh développée par Forsee Power pour être conforme aux normes les plus strictes.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : forseepower@newcap.eu