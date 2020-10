Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les bars et restaurants de Berlin devront fermer de 23h00 à 06h00 Reuters • 06/10/2020 à 20:42









BERLIN, 6 octobre (Reuters) - Les bars et les restaurants de Berlin devront fermer de 23h00 (21h00 GMT) à 06h00 (04h00 GMT) à compter du week-end prochain et jusqu'à la fin octobre, a annoncé le maire de la ville, Michael Müller, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La limite passera par ailleurs de 25 à 10 personnes pour les soirées privées en intérieur. Selon un comité d'experts, il faut résoudre deux problèmes en priorité : les grands rassemblements où les règles de distanciation sociale ne sont pas respectées et les rassemblements en milieu clos, a précisé le maire de la capitale allemande, ajoutant qu'il fallait "agir rapidement" pour éviter un confinement total. Quatre des 12 arrondissements de Berlin sont considérés comme des zones à haut risque, ce qui signifie que le nombre de cas a dépassé les 50 pour 100.000 habitants pendant sept jours consécutifs. Pour la ville dans son ensemble, le taux est 41,5 pour 100.000. (Kirsti Knolle et Madeline Chambers, version française Jean-Philippe Lefief)

