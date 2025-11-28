 Aller au contenu principal
Les banques sont en pourparlers pour prêter 38 milliards de dollars afin de financer des sites pour l'OpenAI, selon le FT
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 06:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de banques est en pourparlers pour prêter 38 milliards de dollars supplémentaires à Oracle ORCL.N et au constructeur de centres de données Vantage pour financer d'autres sites pour OpenAI, a rapporté le Financial Times vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

Valeurs associées

MICROSOFT
485,5000 USD NASDAQ +1,78%
ORACLE
205,070 USD NYSE +4,13%
