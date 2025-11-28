Les banques sont en pourparlers pour prêter 38 milliards de dollars afin de financer des sites pour l'OpenAI, selon le FT

Un groupe de banques est en pourparlers pour prêter 38 milliards de dollars supplémentaires à Oracle ORCL.N et au constructeur de centres de données Vantage pour financer d'autres sites pour OpenAI, a rapporté le Financial Times vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.