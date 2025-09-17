Les banques régionales américaines progressent alors que la Fed réduit ses taux de 25 points de base

17 septembre - ** Les actions des prêteurs régionaux américains progressent dans les échanges de l'après-midi alors que la Réserve fédérale réduit les taux d'intérêt de 25 points de base

** La Fed indique également qu'elle baissera régulièrement les coûts d'emprunt pour le reste de l'année ** Truist Financial TFC.N , Huntington Bancshares HBAN.O , Regions Financial RF.N , M&T Bank MTB.N , Comerica CMA.N , Fifth Third Bancorp FITB.O et Citizens Financial Group CFG.N progressent de 2% à 3%

** Les baisses de taux peuvent réduire les coûts de dépôts pour les banques régionales et stimuler la demande de prêts tout en réduisant le risque de défaut des emprunteurs

** Les banques régionales s'appuient davantage sur les prêts traditionnels, contrairement aux grandes banques qui ont d'autres sources de revenus telles que la banque d'investissement et de trading