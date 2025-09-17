 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les banques régionales américaines progressent alors que la Fed réduit ses taux de 25 points de base
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions des prêteurs régionaux américains progressent dans les échanges de l'après-midi alors que la Réserve fédérale réduit les taux d'intérêt de 25 points de base

** La Fed indique également qu'elle baissera régulièrement les coûts d'emprunt pour le reste de l'année ** Truist Financial TFC.N , Huntington Bancshares HBAN.O , Regions Financial RF.N , M&T Bank MTB.N , Comerica CMA.N , Fifth Third Bancorp FITB.O et Citizens Financial Group CFG.N progressent de 2% à 3%

** Les baisses de taux peuvent réduire les coûts de dépôts pour les banques régionales et stimuler la demande de prêts tout en réduisant le risque de défaut des emprunteurs

** Les banques régionales s'appuient davantage sur les prêts traditionnels, contrairement aux grandes banques qui ont d'autres sources de revenus telles que la banque d'investissement et de trading

Banques centrales
FED

Valeurs associées

CITIZENS FINL GR
51,915 USD NYSE +1,56%
COMERICA INC
69,635 USD NYSE +1,73%
FIFTH THIRD BANC
45,9400 USD NASDAQ +2,09%
HUNTINGTON BANCS
17,5500 USD NASDAQ +0,69%
M&T BANK
198,240 USD NYSE +1,51%
REGIONS FINANCIA
26,874 USD NYSE +1,22%
TRUIST FINL
45,120 USD NYSE +1,25%
