Les principaux indices américains sont dans le rouge; le Dow Jones est le plus touché, en baisse de ~0,7

L'énergie est le secteur le plus faible de l'indice S&P; Cons Disc est en tête des gains

Hausse du dollar; baisse de l'or; baisse du brut >1%; hausse du bitcoin >1%

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à ~4,39%

LES BANQUES ONT ENCORE DE BEAUX JOURS DEVANT ELLES EN 2025 - KBW

Les analystes de Keefe, Buyette & Woods ont attribué une note de pondération de marché aux banques américaines et estiment que le secteur dispose d'une plus grande marge de manœuvre pour augmenter ses bénéfices et qu'il existe des "opportunités de réévaluation significatives"

Christopher Mcgratty et David Konrad écrivent qu'ils voient la croissance du BPA reprendre en 2025 à hauteur de 6 % et plus, et pour 2026, ils s'attendent à ce que 57 % des banques produisent une croissance du BPA de 10 % et plus en raison d'une amélioration de l'environnement de la marge d'intérêt nette.

Au niveau de l'indice, ils affirment qu'un multiple P/E de 11-12x pourrait être justifié pour l'indice KBW Bank .BKX et de 12-13x pour l'indice KBW Regional Banking .KRX , "ce qui implique un potentiel de hausse supplémentaire de 7% et 6%, et un potentiel de revalorisation d'environ 10% par rapport à l'indice S&P Equal Weight"

Ils signalent également des "poches de valeur relative surévaluée" dans les grandes banques d'importance systémique mondiale (G-SIBs) et les banques dont les actifs se situent entre 50 et 100 milliards de dollars.

Du côté des G-SIB, ils citent Citigroup C.N et State Street

STT.N comme ayant des opportunités risque-récompense attrayantes avec une croissance du BPA de Citi attendue à 49 % entre 2024 et 2026 et celle de State Street estimée à 28 %, les deux prévoyant une croissance de 9 % du revenu net d'intérêt par action.

Dans le groupe suivant, ils citent Western Alliance WAL.N , SouthState SSB.N , Old National Bank ONB.O et UMB Financial

UMBF.O avec une croissance du BPA attendue entre 32% pour UMB et 51% pour Western Alliance.

Les analystes notent que le secteur a commencé à montrer des signes de vie au printemps 2024 en termes d'activité traditionnelle de fusion et d'acquisition "renforçant l'élan avant et après l'élection présidentielle de 2024", car ils considèrent l'optimisme autour de la déréglementation sous l'administration Trump entrante comme un "facteur positif significatif."

Sur les marchés des capitaux, ils voient une forte hausse des revenus des fusions et acquisitions et des marchés des capitaux propres (ECM) avec les marchés des capitaux de la dette (DCM) "actuellement en surcapacité de gain en raison du refinancement de la dette de qualité en 2024."

Ils considèrent que Goldman Sachs GS.N a le plus de potentiel de revenus dans ce segment, mais notent que Citi offre une évaluation peu coûteuse ainsi qu'un potentiel de revenus. Bien que STT n'ait pas d'exposition directe significative en dehors du change, elle a "des revenus sensibles au marché dans la gestion d'actifs et la conservation"

Mardi, le KRX, en hausse de 15,7 % depuis le début de l'année, perd environ 2 % sur la journée. Le BKX, en hausse de ~36% depuis le début de l'année, est en baisse de 1,4% pour la journée jusqu'à présent.

(Sinéad Carew)

