Les banques lancent la vente d'un prêt transfrontalier de 5,75 milliards de dollars pour le rachat d'EA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

Un groupe de banques dirigé par JPMorgan a commencé lundi à proposer aux investisseurs un prêt de 5,75 milliards de dollars destiné à financer le rachat par endettement d'Electronic Arts EA.O , selon une feuille de modalités consultée par Reuters. Le prêt à terme B, d'une durée de sept ans, se compose d'une partie en dollars américains de 4 milliards de dollars et d'une partie en euros de 1,531 milliard d'euros (équivalant à 1,75 milliard de dollars), selon la feuille de modalités, qui aidera à financer l'opération de rachat de l'éditeur de jeux EA pour 55 milliards de dollars par un consortium d'investisseurs comprenant le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, Silver Lake et Affinity Partners. Ilexiste également un prêt à terme A de 3,25 milliards de dollars et 9 milliards de dollars d'autres dettes garanties et non garanties libellées en dollars et en euros, selon la feuille de modalités.

L'opération de rachat devrait être conclue en juin, selon l'annonce faite par les sociétés en septembre.

Les banques commercialisent la portion de 4 milliards de dollars et la portion de 1,531 milliard d'euros du prêt à terme B à un prix réduit de 98,5 cents par dollar et à un taux d'intérêt variable de 350 points de base (bps) à 375 bps au-dessus du Secured Overnight Financing Rate (SOFR) et de l'Euro Interbank Offered Rate (Euribor), respectivement, d'après la feuille de conditions.

La date limite de la vente du prêt est actuellement fixée à la clôture du marché le 23 mars, selon la feuille de modalités.

EA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.