Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les banques européennes doivent suspendre leurs dividendes, selon la FBE Reuters • 27/03/2020 à 14:40









LES BANQUES EUROPÉENNES DOIVENT SUSPENDRE LEURS DIVIDENDES, SELON LA FBE LONDRES (Reuters) - Les banques devraient suspendre le paiement de dividendes en 2020 pour préserver leur capital et leur capacité à prêter aux entreprises et aux ménages touchés par la crise du coronavirus, a recommandé vendredi la Fédération bancaire de l'Union européenne (FBE). L'organisme a indiqué que le secteur bancaire européen restait "pleinement engagé" à aider les entreprises et les ménages à faire face aux retombées de la crise sanitaire et qu'il donnerait la priorité à la solvabilité afin de pouvoir financer l'économie. Beaucoup de banques reconnaissent déjà qu'il est peu probable qu'elles versent des dividendes pour 2020 mais sont plus réticentes à abandonner le versement de dividendes au titre de 2019 qu'elles ont déjà annoncé à leurs actionnaires. "La Fédération bancaire de l'Union européenne est fermement convaincue que toute décision prise par une banque cotée de ne pas verser ses dividendes de 2019 à ce stade doit tenir compte de la perception des investisseurs quant à la solvabilité du secteur bancaire européen et des attentes des actionnaires", a déclaré la FBE dans une lettre adressée à Andrea Enria, le président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE). Lorsque les distributions de dividendes de 2019 et les programmes de rachats d'actions n'ont pas encore été votés par les actionnaires, certaines banques pourraient décider de mettre une partie ou la totalité du montant en réserve jusqu'à ce que l'impact du coronavirus soit plus clair, est-il indiqué dans la lettre. "Pour 2020, la FBE estime que les banques cotées ne devraient pas accumuler de dividendes ou entreprendre des rachats d'actions afin de maintenir une préservation maximale du capital et les conseils d'administration des banques décideront de la politique de dividendes et de tout montant de distribution en fin d'année", a poursuivi la FBE. LA BCE APPELLE À LA PRUDENCE De son côté, la BCE a indiqué vendredi que les banques de la zone euro dont l'activité est affectée par la crise du coronavirus devaient être prudentes sur le fait de verser des dividendes afin d'éviter d'avoir besoin de nouveaux capitaux plus tard. "Les banques devraient être prudentes lorsqu'elles prennent une décision à propos de leurs dividendes et avoir une vision prospective des risques afin d'éviter une situation où des besoins en capitaux se présenteraient", a déclaré une porte-parole de la BCE dans un communiqué. En France, BNP Paribas a indiqué vendredi à Reuters que son dividende serait versé conformément aux résolutions précédentes qui seront soumises au vote des actionnaires. Société générale et Crédit Agricole n'ont pas fait d'annonces spécifiques sur leur dividende mais la dernière a précisé jeudi que son assemblée générale se tiendrait comme prévu le 13 mai, hors toutefois la présence physique de ses actionnaires. Vendredi, la banque espagnole Bankia a indiqué une révision de son objectif de distribution de dividendes pour restituer 2,5 milliards d'euros de capital excédentaire aux actionnaires. Sa compatriote Caixabank a réduit son dividende tandis que Santander a annoncé un report du paiement de son dividende intérimaire, prévu pour novembre. La banque allemande Commerzbank a pour sa part déclaré qu'elle envisageait de verser son dividende au titre de 2019. "Nous l'examinons et nous prendrons une décision responsable", a-t-elle déclaré. (Huw Jones, avec Tom Sims, Hans Seidenstuecker Francesco Canepa à Francfort, Blandine Hénault pour la version française, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.