Les banques et les assurances vont faire l'objet de stress-tests climatiques en 2020

Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des finances, a annoncé lors du Climate Finance Day que les autorités de régulation françaises feraient passer des stress-tests climatiques aux banques et assurances françaises en 2020. Trois scénarios seront proposés auxquels les établissements financiers seront confrontés. Ces tests permettront de mesurer concrètement la transformation du secteur financier.

"La Banque de France et l'ACPR engageront en 2020 un premier exercice de stress-test climatique sur les banques et les assurances françaises", a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des finances, en clôtures du Climate Finance Day le 29 novembre. La communauté financière, réunie au Palais Brongniart à Paris, est prévenue. Les établissements financiers vont devoir travailler l'année prochaine à prouver en quoi leur activité est résiliente face au changement climatique.

Les stress-tests sont en général utilisés par les banques centrales pour vérifier que les banques et assurances sont suffisamment capitalisées pour faire face à une crise financière. Cette fois, c'est donc à la crise climatique qu'elles doivent se préparer.

La Banque de France va publier trois scénarios relatifs à l'impact du changement climatique sur l'économie dès le premier trimestre 2020, a annoncé François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France lors du Climate Finance Day. Les établissements financiers pourront donc se préparer au test.

Les résultats publiés fin 2020

Les autorités de régulation passeront ensuite tous les établissements bancaires et compagnies d'assurance français à la moulinette de ces trois scénarios. Un bon moyen de voir si ces acteurs financiers sont bien préparés au changement climatique.

"Nous publierons les résultats à la fin de l'année 2020", a prévenu le gouverneur de la Banque de France. Le secteur financier français a plusieurs fois déclaré, au cours de cette journée dédiée à la finance durable, qu'il était le plus en avance au monde en matière de finance verte. Les banques françaises ont publié un manifeste, le 25 novembre, déclarant qu'elles étaient en avance sur la finance verte, mais qu'elles devaient aller encore plus loin. Le résultat des stress-tests, fin 2020, devrait donner un nouvel éclairage sur ce point.

La Banque de France, qui a initié le réseau international des banques centrales pour verdir le système financier (NGFS, Network for Greening the Financial System), a rappelé que ce réseau avait pour objet l'échange de bonnes pratiques. Celle des stress-tests verts en fera sans doute partie, étant donné qu'il s'agissait d'une ambition des membres de ce réseau.

Arnaud Dumas, @ADumas5