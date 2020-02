Les banques et gérants d' actifs veulent une journée de cotation plus courte

(NEWSManagers.com) - Les banques et gérants d' actifs ont demandé jeudi à ce que la journée

de cotation pour les Bourses européennes soit plus courte pour rendre

les marchés plus efficaces, relever les volumes, et attirer davantage de

femmes. L'Association for Financial Markets in Europe (AFME), le lobby

bancaire et l'Investment Association (IA), qui représente les gérants

d'actifs, a indiqué dans un communiqué que la journée de cotation de la

Bourse de Londres devrait être réduite de 90 minutes à sept heures. Ils

proposent deux jours de cotation de 9 heures à 16 heures, ou de 9h30 à

16h30 (en heure britannique).