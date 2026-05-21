Les banques de Wall Street portent le prêt accordé à Warner Bros à plus de 10 milliards de dollars en vue de la fusion avec Paramount

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Les banques de Wall Street, menées par JPMorgan JPM.N , ont porté le montant d'un ensemble de prêts accordés à Warner Bros Discovery WBD.O à plus de 10 milliards de dollars, alors que le groupe de médias cherche à refinancer sa dette en vue de sa fusion prévue avec Paramount Skydance

PSKY.O , selon les conditions consultées jeudi par Reuters.

Le prêt à terme en dollars américains a été porté de 5 milliards à 9 milliards de dollars, tandis qu'un prêt d'un milliard d'euros (1,16 milliard de dollars) est resté inchangé, selon ces conditions.

JPMorgan, Barclays, BNP, Deutsche Bank, NatWest, RBC, UBS, Wells Fargo et Goldman Sachs sont les teneurs de livre de l'opération, selon les termes de celle-ci.

Ce financement intervient alors que Paramount poursuit son projet d'acquisition de Warner Bros Discovery, une opération évaluée à environ 110 milliards de dollars qui a été signée récemment après que Netflix a refusé de relever son offre.

La fusion permettrait de regrouper les actifs de Paramount, notamment CBS, MTV, Comedy Central et BET, avec les actifs de Warner Bros Discovery tels que CNN, TNT et Food Network.

JPMorgan a déjà encaissé 189 millions de dollars au titre des frais de financement et autres honoraires liés aux transactions concernant Warner Bros, selon un rapport de Reuters publié en janvier.

(1 dollar = 0,8610 euro)