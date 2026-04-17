Les banques de Wall Street négocient des produits dérivés pour parier sur le stress du crédit privé, selon le FT

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

JPMorgan Chase JPM.N , Barclays

BARC.L et d'autres banques de Wall Street ont commencé à négocier des swaps de défaut de crédit liés aux fonds de crédit privés phares gérés par Blackstone BX.N , Apollo Global APO.N et Ares Management ARES.N , a rapporté le Financial Times vendredi.

Des banques, dont Morgan Stanley MS.N et Citigroup C.N , ont proposé de négocier des contrats sur les trois fonds, selon le rapport du FT, citant des personnes familières de l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport de manière indépendante. JPMorgan, Barclays, Morgan Stanley, Citigroup, Blackstone, Apollo Global et Ares n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les swaps de défaut de crédit (CDS) sont des produits dérivés qui servent d'assurance contre le risque qu'un émetteur d'obligations - tel qu'une entreprise, une banque ou un gouvernement - ne parvienne pas à rembourser sa dette.

Les fonds de crédit privés sont confrontés à leur test de résistance le plus sérieux depuis l'expansion rapide du secteur à la suite de la crise financière de 2008.

Cette nouvelle intervient alors que S&P Dow Jones Indexes a lancé la semaine dernière , un autre indice de swaps de défaut de crédit lié au marché du crédit privé, offrant ainsi aux investisseurs un outil pour parier contre un secteur qui a connu des turbulences au cours des derniers mois.