Les banques de Wall Street enregistrent des bénéfices exceptionnels grâce à leurs activités de courtage de premier ordre

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* Le chiffre d'affaires de Goldman Sachs dans le domaine du financement a progressé de 62 % pour atteindre 4,5 milliards de dollars

* Les revenus de JPMorgan sur les marchés boursiers ont bondi de 86 % pour atteindre 6 milliards de dollars au cours du trimestre de juin

* Citi a indiqué que les soldes “prime” avaient augmenté de près de 60 % grâce à la demande des clients nouveaux et existants

par Anirban Sen

Le secteur du courtage de premier ordre à Wall Street tourne à plein régime et génère de juteux bénéfices pour les plus grandes banques américaines. Alors que les plus grandes banques américaines ont annoncé cette semaine des bénéfices exceptionnels , les financiers ont encaissé des commissions exceptionnelles en prêtant aux fonds spéculatifs multi-stratégies les plus en vue au monde, qui ont su tirer parti de la volatilité des marchés pour générer des rendements importants au cours du premier semestre.

Le géant de Wall Street Goldman Sachs GS.N a connu un trimestre record pour son activité de courtage de premier ordre. Les revenus issus du financement par capitaux propres ont explosé de 91 % par rapport à l’année précédente, portés par une forte croissance en Asie, ce qui s’est traduit par des soldes moyens records pour la banque dans ce domaine. Dans l’ensemble de ses activités de revenus fixes, devises et matières premières (FICC) et d’actions, les revenus de financement ont bondi de 62 % pour atteindre 4,5 milliards de dollars, représentant environ 37 % du total des revenus FICC et actions de la banque.

« L’activité des clients a été particulièrement soutenue en Asie, en partie grâce à une formation de capital et à des investissements robustes dans le secteur de l’IA. Cette vigueur s’est également étendue au financement, où nous avons enregistré un nouveau trimestre de revenus records en mobilisant notre bilan pour soutenir nos clients, les encours moyens de nos activités de premier ordre atteignant un nouveau record », a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman.

Denis Coleman, directeur financier de Goldman, a indiqué que la banque avait identifié l’Asie comme un pôle de croissance stratégique pour son activité “prime”.

« Nous avons pris la décision de commencer à intensifier nos efforts dans ce domaine au premier trimestre, ce qui a soulevé des questions quant à notre capacité à soutenir cet investissement », a déclaré Coleman aux analystes mardi. « Nous enregistrons désormais des revenus issus de ces investissements, et nous abordons le second semestre avec une réserve de fonds propres encore plus importante. »

« En ce qui concerne le segment “prime”… la demande reste bien supérieure, au sein de ce segment de clientèle, à ce que nous sommes prêts à satisfaire lorsque nous cherchons à trouver un équilibre entre nos objectifs: servir nos clients, gagner des parts de marché, tout en restant équilibrés, diversifiés et en mettant l’accent sur la gestion des risques », a ajouté Coleman.

Chez JPMorgan Chase JPM.N , le chiffre d’affaires de son activité de marchés a bondi de 35 % au cours du trimestre clos en juin, principalement grâce à la division des marchés d’actions — qui regroupe l’activité de courtage de premier ordre —, laquelle a engrangé 6 milliards de dollars, soit une hausse de 86 % par rapport à la même période de l’année dernière.

« Les flux ont été soutenus et les conditions de transactions favorables tant sur les produits dérivés que sur les opérations au comptant — et l’activité de courtage de premier ordre a bénéficié d’une activité client et de soldes plus élevés », a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes à l’issue de la publication des résultats.

UNE ACTIVITÉ PHARE

Au cours des derniers trimestres, les plus grands courtiers de premier ordre de Wall Street ont été portés par la flambée des valorisations, les effets positifs de la demande en matière d’IA, la croissance dans des régions comme l’Asie et une vague d’émissions d’actions battant tous les records.

Par exemple, la récente vente d’actions de SpaceX, d’un montant de 86 milliards de dollars, a suscité une forte demande de la part des grands investisseurs institutionnels et des fonds spéculatifs, qui se sont précipités pour s’assurer des allocations substantielles.

Morgan Stanley , qui a mené l’opération SpaceX aux côtés de Goldman , a également engrangé d’importants bénéfices grâce à sa division de courtage de premier ordre, portés par la hausse des soldes moyens des clients et une croissance robuste en Asie, a indiqué la banque mercredi.

« Je peux vous dire qu’il existe une forte demande pour ces capitaux au sein même de notre groupe mondial », a déclaré Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley. « D’un point de vue macroéconomique, cette demande provient sans aucun doute de notre clientèle actions dans les domaines du courtage de premier ordre et des produits dérivés. »

Chez Citi , les revenus issus de l’activité de marchés de la banque ont progressé de 17 %, lui permettant de générer plus de 7 milliards de dollars. L’activité actions de Citi a enregistré des gains d’environ 45 %, les soldes “prime” ayant augmenté de près de 60 %, soutenus par une demande accrue de la part des clients nouveaux et existants, ainsi que par des valorisations boursières plus élevées.