Les banques d'investissement progressent après que Jerome Powell a ravivé l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des banques d'investissement grimpent après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait indiqué la possibilité d'une baisse des taux en septembre ** Les traders placent désormais près de 90 % de probabilité sur une baisse des taux en septembre, contre environ 75 % avant les remarques de Jerome Powell ** Les transactions devraient augmenter avec la baisse des taux d'intérêt, ce qui augmentera les commissions perçues par les banques d'investissement pour leurs conseils en matière de transactions et pour la souscription d'obligations et de ventes d'actions ** Moelis MC.N , Jefferies JEF.N , Evercore EVR.N et Piper Sandler PIPR.N augmentent de près de 4% ** Stifel Financial SF.N et Lazard LAZ.N en hausse de près de 3% ** Houlihan Lokey HLI.N , PJT Partners PJT.N et Oppenheimer

OPY.N en hausse de près de 2%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

EVERCORE-A
318,725 USD NYSE +4,53%
HOULIHAN LOKEY RG-A
195,930 USD NYSE +2,03%
JEFFERIES FINL
61,672 USD NYSE +4,28%
LAZARD
54,880 USD NYSE +3,13%
MOELIS & CO RG-A
72,620 USD NYSE +4,70%
OPPENHEIM NVTG RG-A
71,900 USD NYSE +2,42%
PIPER SANDLER
332,155 USD NYSE +3,86%
PJT PARTNERS RG-A
179,600 USD NYSE +2,45%
STIFEL FINANCIAL
113,725 USD NYSE +2,80%
