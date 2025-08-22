Les banques d'investissement progressent après que Jerome Powell a ravivé l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des banques d'investissement grimpent après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait indiqué la possibilité d'une baisse des taux en septembre ** Les traders placent désormais près de 90 % de probabilité sur une baisse des taux en septembre, contre environ 75 % avant les remarques de Jerome Powell ** Les transactions devraient augmenter avec la baisse des taux d'intérêt, ce qui augmentera les commissions perçues par les banques d'investissement pour leurs conseils en matière de transactions et pour la souscription d'obligations et de ventes d'actions ** Moelis MC.N , Jefferies JEF.N , Evercore EVR.N et Piper Sandler PIPR.N augmentent de près de 4% ** Stifel Financial SF.N et Lazard LAZ.N en hausse de près de 3% ** Houlihan Lokey HLI.N , PJT Partners PJT.N et Oppenheimer

OPY.N en hausse de près de 2%