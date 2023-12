"Les banques centrales resteront vigilantes" (Groupe Richelieu)

(AOF) - Selon Alexandre Hezez, stratégiste du groupe Richelieu, la croissance du PIB en 2023 devrait dépasser les prévisions d’il y a un an, de 1 point de pourcentage à l’échelle mondiale et de 2 points de pourcentage aux États-Unis, tandis que l’inflation de base est passée de 6 % en 2022 à 3% en séquence dans les économies qui ont connu une flambée des prix après la Covid. "Notre scénario central est fondé sur une économie mondiale en atterrissage en douceur en 2024", souligne le professionnel.

Et de poursuivre : "Les banques centrales resteront vigilantes et tarderont à plonger dans un cycle de baisse des taux. Un atterrissage en douceur de l'économie américaine et mondiale, combiné à la baisse de l'inflation, devrait être un cocktail favorable. Si la politique monétaire continue de fonctionner avec des décalages longs et variables, il serait prématuré de déclarer une victoire totale sur l'inflation".