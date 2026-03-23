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Les banques centrales et les rendements obligataires au centre de l’attention
information fournie par Amundi 23/03/2026 à 11:41

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Hausse des coûts des intrants aux États-Unis, pressions persistantes sur les prix dans la zone euro, mesures de soutien de la Corée du Sud face à la crise… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Les principales banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE), ont maintenu leurs taux directeurs au cours d'une semaine marquée par l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Celui-ci a également provoqué une hausse des rendements obligataires. Alors que nous pensons que l'impact de la crise sur l'inflation sera légèrement plus marqué en Europe, les banques centrales s'accordent toutes à adopter une approche attentiste. En effet, la durée pendant laquelle les prix de l'énergie resteront élevés (et la crise persistera) pourrait être le facteur clé pour évaluer les pressions sur les prix dans l'économie.

Du côté de la BCE, Christine Lagarde a rassuré en affirmant que la banque était bien positionnée et équipée pour faire face au choc provoqué par la guerre, mais elle a souligné qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l'impact économique du conflit au Moyen-Orient. Les investisseurs ont également revu leurs anticipations concernant les baisses de taux des banques centrales. Nous anticipons que les taux directeurs resteront globalement stables à très court terme.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :

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