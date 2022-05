Les banques centrales d’Asie du Sud se joignent au cycle de hausse

L'hebdo des marchés d'Amundi

Inflation, marchés d'actions en baisse, publication des résultats d'entreprises… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Contre toute attente, la semaine dernière, la Bank Negara Malaysia (BNM) a relevé son taux directeur au jour le jour de 25 points de base (pb) pour le porter à 2,0%, une première depuis la pandémie, où elle l'avait réduit de 125 pb pour le ramener au niveau historiquement bas de 1,75%. La BNM estime que les conditions qui justifiaient ce niveau exceptionnellement bas ont disparu. On notera que les chiffres de l'inflation globale et de l'inflation sous-jacente restent modérés (respectivement 2,2% et 2,0% en glissement annuel en mars). Le contrôle des prix et les capacités inutilisées permettent de contenir les perspectives d'inflation. Cette décision de la BNM, qui indique qu'un mouvement de normalisation des politiques monétaires des banques centrales d'Asie du Sud-Est a enfin été amorcé, intervient une semaine après la réunion intermédiaire au cours de laquelle la Banque de réserve de l'Inde (RBI) avait décidé une hausse des taux de 40 pb (pour les porter à 4,40%).

Deux catalyseurs puissants commencent en effet à prendre de l'importance dans la région : les conditions intérieures (normalisation de la dynamique de croissance depuis le début de la réouverture des économies au second semestre de l'année dernière et hausse de l'inflation) ainsi que le resserrement des conditions financières mondiales. Pour ces pays, l'orientation de la politique monétaire est donnée et les deux déterminants ci-dessus dictent le début et le rythme du cycle.

La région était jusqu'ici restée en retrait de la tendance inflationniste, sous l'effet du contrôle des prix et de la dynamique plus modérée de la demande, mais la situation est en train de changer. On observe ainsi des signes clairs de flambée de l'inflation en Inde, en Thaïlande ou aux Philippines (respectivement 7,8%, 4,6% et 4,9% en glissement annuel), tandis qu'en Indonésie et en Malaisie l'inflation va lentement s'accélérer (3,5% et 2,2% en glissement annuel) tout en restant dans les limites de l'objectif des banques centrales.

Le cycle de resserrement le plus fort est attendu en Inde, où l'on anticipe près de 200 points de base de hausse d'ici un an, tandis que la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines devraient pouvoir s'autoriser un rythme plus progressif et une hausse plus modérée. Le prochain à amorcer un cycle haussier devrait être la Thaïlande.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.