Les banques canadiennes Scotiabank et CIBC soutiennent l'initiative mondiale pour une banque de défense

Deux des six grandes banques canadiennes confirment leur soutien

Le Canada joue un rôle de premier plan dans les discussions sur la DSRB, selon M. Champagne

L'Allemagne et la Grande-Bretagne ne soutiennent pas l'initiative de la DSRB

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO et la CIBC CM.TO ont déclaré lundi qu'elles soutiendraient la création d'une banque de défense mondiale appelée Banque de défense, de sécurité et de résilience (DSRB), quelques jours après que le gouvernement canadien a donné son appui à la proposition.

La DSRB est l'une des propositions concurrentes pour une nouvelle banque de défense multilatérale qui aiderait à réarmer les pays européens et les pays membres de l'Otan, bien qu'elle n'ait recueilli qu'un soutien limité en Europe.

La Banque Scotia et la Banque CIBC se joignent à plusieurs autres grandes banques, dont JPMorgan JPM.N , la Banque Royale du Canada RY.TO et la Deutsche Bank DBKGn.DE , pour s'associer à cette initiative.

RBC, Scotiabank et CIBC sont trois des six grandes banques canadiennes, qui contrôlent la majorité du système bancaire du pays, à prendre part au projet.

Les partisans du DSRB souhaitent qu'il devienne une institution mondiale soutenue par l'État et dotée d'une cote de crédit triple A, capable de lever 135 milliards de dollars pour financer des projets de défense.

Le ministre canadien des Finances, François-Philippe Champagne, a annoncé l'intérêt du Canada à soutenir le projet dans un message sur X vendredi, après avoir organisé des discussions avec plus de 10 pays.

"Le Canada estime que la Banque de défense, de sécurité et de résilience apporterait une valeur significative si elle était établie et nous jouons un rôle de premier plan dans les discussions et les négociations", a déclaré à Reuters John Fragos, porte-parole de M. Champagne.

L'Allemagne et la Grande-Bretagne ont déjà déclaré qu'elles ne soutiendraient pas la banque. Le ministre britannique de la Défense a déclaré au parlement le mois dernier que le gouvernement était intéressé par l'étude de propositions de financement multinationales.

L'Allemagne a déclaré que le financement de la défense européenne devrait être assuré par les mécanismes de financement existants, tels que le programme de l'Union européenne « Action pour la sécurité en Europe » , ou SAFE.

Le Mécanisme européen de stabilité, un fonds de crise pour la région doté d'une puissance de feu de plus de 430 milliards de livres, a déclaré à Reuters qu'il pourrait prêter de l'argent aux pays pour la défense, bien que cette proposition puisse se heurter à des obstacles.