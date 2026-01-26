Les banques britanniques suivront leurs rivales européennes en relevant leurs objectifs de rentabilité, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HSBC et NatWest parmi les prêteurs prêts à relever leurs objectifs de rentabilité - sources

Les banques continentales envisagent également des objectifs plus élevés, mais les hausses risquent de décevoir les investisseurs

Les prêteurs européens publient leurs résultats ce mois-ci, dans un contexte de hausse continue des cours de l'action

Les plus grandes banques britanniques, dont HSBC HSBA.L et NatWest NWG.L , devraient suivre leurs homologues européennes et relever leurs objectifs de rentabilité lorsqu'elles présenteront leurs résultats annuels dans les semaines à venir, selon des personnes proches du dossier.

HSBC devrait relever ses perspectives de rentabilité des fonds propres corporels (ROTE) - une mesure clé de la rentabilité - par rapport à ses prévisions actuelles de "mid teens or better", tandis que NatWest devrait relever ses prévisions pour 2027, actuellement de 15%, jusqu'à 17%, ont déclaré deux personnes à Reuters.

Barclays BARC.L , qui a déclaré en octobre qu'elle s'attendait à un ROTE de 12% ou plus en 2026, devrait également relever ses objectifs, a déclaré une troisième source familière avec la banque.

Les analystes ont également déclaré qu'ils pensaient que Barclays et HSBC pourraient relever leurs objectifs de 200 points de base lorsqu'elles présenteront leurs prévisions pour les années à venir. Les banques publient leurs résultats le 10 février et le 25 février, respectivement.

"Les banques britanniques ont bénéficié d'une résistance des bénéfices plus longue que prévu, soutenue par des taux d'intérêt plus élevés, une qualité de crédit solide et un contrôle plus strict des coûts", a déclaré Peter Rothwell, responsable du secteur bancaire chez KPMG UK.

Les analystes ont déclaré que cette bonne tenue pourrait ne pas être durable en raison de la pression politique exercée pour soutenir le programme de croissance du gouvernement.

"Bien que le gouvernement britannique actuel ait résisté à la tentation de taxer davantage les grandes banques, il y a une contrepartie à cela, à savoir que l'on attend d'elles qu'elles développent plus rapidement leur portefeuille de prêts et qu'elles soutiennent davantage l'économie", a déclaré Gary Greenwood, analyste chez Shore Capital.

Cela pourrait se traduire par une baisse des prix des prêts, a-t-il ajouté.

Lloyds Banking Group LLOY.L pourrait également revoir ses objectifs à la hausse cette année, visant à ce que le ROTE atteigne 18,5 % d'ici 2028, contre plus de 15 % cette année, ont déclaré les analystes de Jefferies ce mois-ci.

Les banques ont toutes refusé de commenter.

Lloyds et Deutsche Bank DBKGn.DE publient leurs résultats annuels jeudi, donnant le coup d'envoi de la saison des rapports des banques européennes après une série de chiffres exceptionnels à Wall Street.

Les actions des banques britanniques ont augmenté lundi, avec Lloyds en hausse de 1,3%, HSBC et NatWest en hausse de 0,5%, et Barclays en hausse de 0,4%, au milieu d'une baisse de 0,1% de l'indice FTSE 100 .FTSE .

LES BANQUES EUROPÉENNES AUGMENTENT LEURS BÉNÉFICES

En Europe continentale, de nombreuses banques ont revu à la hausse leurs objectifs de rentabilité, signe que les marges plus élevées se maintiendront pendant des années.

Les valeurs bancaires européennes .SX7P ont plus que doublé depuis le début de l'année 2024 et ont augmenté de 60 % au cours de l'année écoulée, dépassant de loin les banques américaines.

Les banques espagnoles Santander SAN.MC et BBVA BBVA.MC ont augmenté leurs revenus tout en maîtrisant leurs coûts, suscitant des attentes pour de meilleurs objectifs.

JPMorgan s'attend à ce que BBVA ait délivré un ROTE d'environ 20 % en 2025, globalement en ligne avec 2024, avec une rentabilité passant à 22 % en 2026 et atteignant 26 % d'ici 2028.

Santander pourrait viser un ROTE d'environ 19 à 20 % d'ici 2028, contre 16,1 % en septembre, selon les analystes de Barclays.

En novembre, la Deutsche Bank allemande a fixé un nouvel objectif de ROTE supérieur à 13 % pour 2028, contre 10 % en 2025.

Les analystes s'attendent à ce que la Deutsche Bank confirme qu'elle a atteint l'objectif de 2025, en même temps que des chiffres qui pourraient montrer son plus grand bénéfice depuis 2007.

La volatilité des marchés et une multitude de transactions d'entreprises devraient également augmenter les bénéfices des banques d'investissement, stimulant des sociétés comme Deutsche, Barclays et UBS UBSG.S , après que la plupart des banques de Wall Street aient annoncé des revenus en hausse et des perspectives optimistes.

La Société Générale SOGN.PA , BNP Paribas BNPP.PA et le Crédit Agricole CAGR.PA pourraient s'écarter de la tendance, car la hausse des coûts et la concurrence nationale pèsent sur les bénéfices, selon les analystes.