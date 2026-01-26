 Aller au contenu principal
Les banques britanniques s'engagent à prêter 15 milliards de dollars pour aider les entreprises à se développer à l'étranger
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation du ministre des affaires et du commerce au paragraphe 5, détails aux paragraphes 3 et 4)

Les cinq principales banques britanniques, NatWest, HSBC, Barclays, Lloyds et Santander, se sont engagées à prêter un total de 11 milliards de livres (15 milliards de dollars) pour aider les entreprises à investir et à se développer sur de nouveaux marchés internationaux, a déclaré le gouvernement lundi.

Le gouvernement a déclaré que ces engagements représentaient l'une des plus grandes opérations de prêt coordonnées du secteur depuis plus de dix ans, visant à améliorer l'accès des petites et moyennes entreprises au financement lorsqu'elles cherchent à se développer à l'étranger.

Le gouvernement a précisé que les prêts seraient entièrement prélevés sur les bilans des banques, sans toutefois fournir de calendrier. UK Export Finance, l'agence gouvernementale de crédit à l'exportation, garantira jusqu'à 80 % des prêts éligibles accordés par chaque banque.

"Le renforcement du potentiel d'exportation de la Grande-Bretagne repose sur le fait que les entreprises britanniques ont les moyens, la motivation et la possibilité de réussir sur de nouveaux marchés étrangers", a déclaré le ministre des affaires et du commerce, Peter Kyle, dans un communiqué.

Le paquet a été convenu lors d'une table ronde à laquelle ont participé M. Kyle, des cadres des cinq banques et l'UKEF.

Le mois dernier, la banque centrale britannique ( ) a réduit d'un point de pourcentage, à 13 %, le montant des fonds propres que les prêteurs doivent détenir, selon elle, dans le but de stimuler les prêts et l'économie. (1 dollar = 0,7308 livre)

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
9,0420 EUR Sibe +1,69%
BARCLAYS
481,625 GBX LSE +0,28%
HSBC HLDG
1 240,900 GBX LSE +0,80%
LLOYDS BANKING G
103,125 GBX LSE +1,45%
NATWEST GRP
651,100 GBX LSE +0,70%
NATWEST GRP
4,957 GBX LSE -95,90%
