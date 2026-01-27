Le gouverneur de Californie Gavin Newsom accuse TikTok de supprimer les contenus critiques à l'égard de Donald Trump

Le bureau de Gavin Newsom examine les pratiques de modération du contenu de TikTok

Gavin Newsom demande à ce que l'on vérifie si la loi de l'État est violée

TikTok a récemment conclu un nouvel accord pour éviter l'interdiction des États-Unis

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a accusé lundi TikTok de supprimer les contenus critiques à l'égard du président Donald Trump , en lançant un examen des pratiques de modération de contenu de la plateforme afin de déterminer si elles violaient la législation de l'État.

Cette mesure intervient après que ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, a déclaré avoir conclu un accord pour créer une coentreprise majoritairement américaine qui sécurisera les données américaines, afin d'éviter l'interdiction par les États-Unis de l'application de vidéos courtes utilisée par plus de 200 millions d'Américains.

"Suite à la vente de TikTok à un groupe d'affaires aligné sur Trump, notre bureau a reçu des rapports, et des cas indépendamment confirmés, de contenus supprimés critiquant le président Trump", a déclaré le bureau de Gavin Newsom sur X, sans donner plus de détails.

"Gavin Newsom lance un examen de cette conduite et demande au ministère de la Justice de Californie de déterminer si elle viole la loi californienne", a-t-il ajouté.

La Maison Blanche et TikTok n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Gavin Newsom, un démocrate, et Donald Trump, un républicain, se critiquent depuis longtemps.

L'accord conclu la semaine dernière avec TikTok est une étape importante pour l'entreprise après des années de bataille avec le gouvernement américain en raison des préoccupations de Washington concernant les risques pour la sécurité nationale et la vie privée sous Trump et l'ancien président Joe Biden.

ByteDance a déclaré que TikTok USDS Joint Venture LLC sécuriserait les données des utilisateurs américains, les applications et les algorithmes grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité, dans le cadre d'un accord salué par Donald Trump.

Avec plus de 16 millions d'adeptes sur son compte TikTok personnel, Donald Trump a attribué à l'application le mérite de l'avoir aidé à remporter l'élection de 2024.

L'accord prévoit que des investisseurs américains et internationaux détiendront 80,1 % de la coentreprise, tandis que ByteDance en détiendra 19,9 %.

Les trois investisseurs principaux de la coentreprise, le géant de l'informatique dématérialisée Oracle ORCL.N , le groupe de capital-investissement Silver Lake SILAK.UL et la société d'investissement MGX basée à Abu Dhabi, détiendront chacun une participation de 15 %.

Les gouvernements américain et chinois ont approuvé l'accord, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.