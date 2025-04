Les banques américaines sous pression sur fond d'escalade entre Washington et Pékin

(AOF) - A l'instar de leurs homologues européens, les banques américaines sont sous pression après les droits de douane décidés par Washington mercredi soir. Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Golman Sachs et Wells Fargo cèdent chacune entre 1,2 et 2% en avant-Bourse. En réponse aux tarifs (de 54%) exigés à son encontre, la Chine a riposté, annonçant qu'elle allait imposer des droits de douane de 34% sur tous les produits américains à partir du 10 avril.