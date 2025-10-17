 Aller au contenu principal
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les banques américaines marchent sur la corde raide alors que les investisseurs évaluent les bénéfices face aux craintes liées au crédit
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les résultats des banques américaines suscitent des réactions mitigées, alors que l'examen du secteur s'intensifie en raison des inquiétudes liées au stress du crédit

** Les actions de Truist Financial TFC.N et Regions Financial RF.N augmentent respectivement de 3,8% et de 1,3% dans les échanges de pré-marché, après avoir annoncé des bénéfices plus élevés au troisième trimestre

** Fifth Third Bancorp FITB.O gagne 2,8% après un bond de son bénéfice trimestriel

** Cependant, Bank OZK OZK.O perd 6,4 % après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, tandis que FNB FNB.N , basée en Pennsylvanie, perd 4 % en raison d'un ralentissement de la croissance des prêts

** Le secteur bancaire, principalement les prêteurs régionaux qui sont une bouée de sauvetage pour le crédit aux petites entreprises américaines, est de nouveau au centre de l'attention alors que les craintes liées au crédit s'intensifient

** Les inquiétudes concernant l'exposition aux récentes faillites du fabricant de pièces automobiles First Brands et du prêteur à risque Tricolor ont ébranlé la confiance

** L'indice S&P 500 des banques .SPXBK et l'indice KBW des banques régionales .KRX ont baissé respectivement de 3 % et de 6,3 % jeudi

Valeurs associées

BANK OZK
45,9600 USD NASDAQ -2,25%
F.N.B.
15,080 USD NYSE +2,86%
FIFTH THIRD BANC
40,8900 USD NASDAQ +1,31%
REGIONS FINANCIA
23,565 USD NYSE +0,96%
TRUIST FINL
42,620 USD NYSE +3,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

