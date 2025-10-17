Les banques américaines marchent sur la corde raide alors que les investisseurs évaluent les bénéfices face aux craintes liées au crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les résultats des banques américaines suscitent des réactions mitigées, alors que l'examen du secteur s'intensifie en raison des inquiétudes liées au stress du crédit

** Les actions de Truist Financial TFC.N et Regions Financial RF.N augmentent respectivement de 3,8% et de 1,3% dans les échanges de pré-marché, après avoir annoncé des bénéfices plus élevés au troisième trimestre

** Fifth Third Bancorp FITB.O gagne 2,8% après un bond de son bénéfice trimestriel

** Cependant, Bank OZK OZK.O perd 6,4 % après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, tandis que FNB FNB.N , basée en Pennsylvanie, perd 4 % en raison d'un ralentissement de la croissance des prêts

** Le secteur bancaire, principalement les prêteurs régionaux qui sont une bouée de sauvetage pour le crédit aux petites entreprises américaines, est de nouveau au centre de l'attention alors que les craintes liées au crédit s'intensifient

** Les inquiétudes concernant l'exposition aux récentes faillites du fabricant de pièces automobiles First Brands et du prêteur à risque Tricolor ont ébranlé la confiance

** L'indice S&P 500 des banques .SPXBK et l'indice KBW des banques régionales .KRX ont baissé respectivement de 3 % et de 6,3 % jeudi