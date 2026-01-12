Les banques américaines et les émetteurs de cartes de crédit chutent après l'appel de Trump en faveur d'un plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 janvier -
** Les actions des banques américaines, des émetteurs de cartes de crédit et des sociétés de traitement des paiements chutent avant la mise sur le marché ** Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu'il demandait un plafond d'un an pour les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10% à partir du 20 janvier
** Les banques américaines, JPMorgan Chase JPM.N en baisse de 2,4%, Citigroup C.N chute de 3,6%, Bank of America BAC.N en baisse de 1,5%
** Emetteurs américains de cartes de crédit: American Express AXP.N en baisse de 3,6%, Synchrony Financial SYF.N en baisse de 8,8%, Capital One Financial COF.N en baisse de 7,7%
** Les sociétés de traitement des paiements sont également touchées; Visa V.N baisse de 1,6 %, Mastercard MA.N chute de 1,8 %
