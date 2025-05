Les banques américaines avancent prudemment vers les crypto-monnaies, en attendant davantage de feux verts des régulateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les premiers pas des banques américaines vers les crypto-monnaies risquent d'être timides

Les grands prêteurs hésitent à être les premiers à se lancer dans les crypto-monnaies

D'autres banques sont désireuses d'être des adeptes rapides après quelques essais

Les banques souhaitent plus de clarté sur les réglementations AML-crypto

(Mise à jour des titres) par Nupur Anand

Les grandes banques américaines mènent des discussions internes sur l'expansion des crypto-monnaies à mesure qu'elles obtiennent un soutien plus fort des régulateurs, mais les premières étapes seront timides, centrées sur des programmes pilotes, des partenariats ou des échanges limités de crypto-monnaies, selon quatre cadres de l'industrie.

Les géants de Wall Street, qui ont été largement exclus de nombreuses activités liées aux crypto-monnaies en raison de réglementations strictes, sont prêts à se développer rapidement.

Pourtant, les plus grands prêteurs hésitent encore à être les premiers parmi leurs rivaux à se développer trop fortement dans le domaine de la crypto, au cas où ils se mettraient en porte-à-faux avec les nouvelles règles, ont déclaré les quatre cadres, qui ont refusé d'être identifiés car ils discutaient de plans d'affaires internes.

Si une grande entreprise se développe sans problème, d'autres suivront rapidement pour mener des projets pilotes à petite échelle et évaluer d'autres perspectives commerciales, ont déclaré les dirigeants.

Jamie Dimon, directeur général de la plus grande banque américaine, JPMorgan Chase JPM.N , a exclu de se lancer dans la conservation - le stockage des crypto-actifs pour les clients - ou de se développer de manière significative, même si les réglementations s'assouplissent.

"Quand je regarde l'univers du bitcoin , l'effet de levier dans le système, l'utilisation abusive dans le système, les problèmes de blanchiment d'argent, le trafic, je ne suis pas fan de cela", a déclaré Dimon, un sceptique de longue date de la crypto-monnaie, aux investisseurs la semaine dernière.

"Nous allons vous permettre d'en acheter, mais nous n'allons pas en assurer la garde.... Je ne pense pas que vous devriez fumer, mais je défends votre droit de fumer. Je défends votre droit d'acheter des bitcoins", a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump a promis de devenir le premier "président des cryptomonnaies" avant son entrée en fonction. Il a depuis courtisé l'élite du secteur à la Maison Blanche, promis de stimuler l'adoption des actifs numériques et déclaré qu'il visait à créer une réserve stratégique de bitcoins.

Bien qu'il y ait des signes encourageants, les banques attendent des directives encore plus claires de la part du gouvernement pour préciser ce qu'elles peuvent faire dans le domaine des crypto-monnaies, ont déclaré plus d'une demi-douzaine de cadres du secteur.

"Le changement de position est encourageant pour les prêteurs traditionnels, mais ils l'abordent encore avec prudence et considèrent les changements de réglementation comme une occasion de s'engager et non comme un laissez-passer", a déclaré Dario de Martino, associé d'A&O Shearman M&A qui travaille sur les questions liées aux crypto-monnaies.

Les activités de conservation pour stocker et gérer les crypto-actifs sont prometteuses, selon les banquiers et les cadres, mais elles ont des marges minces et posent potentiellement des risques élevés.

La plupart des banques sont susceptibles de se lancer dans les activités de conservation par le biais de partenariats avec des sociétés de crypto-monnaies existantes, ont déclaré des sources.

Le directeur général de Charles Schwab, Rick Wurster, a déclaré à Reuters au début du mois que les feux de circulation des régulateurs financiers clignotaient "assez vert" pour que les grandes entreprises se développent dans les cryptoactifs. Les signaux ont renforcé les plans de Schwab d'offrir des échanges de crypto au comptant d'ici un an, a-t-il dit.

Les nouveaux régulateurs sous Trump ont également signalé des politiques plus favorables aux banques dans le domaine des crypto-monnaies. L'Office of the Comptroller of the Currency a ouvert la voie pour que les prêteurs puissent s'engager dans certaines activités liées aux crypto-monnaies, telles que la garde, certaines activités liées aux stablecoins et la participation à des réseaux de registres distribués.

La Securities and Exchange Commission a également supprimé des directives comptables antérieures qui rendaient les transactions en crypto-monnaies coûteuses pour les banques.

Bank of America BAC.N pourrait lancer des stablecoins, a déclaré son directeur général Brian Moynihan plus tôt cette année, et le secteur bancaire américain adoptera les crypto-monnaies pour les paiements si les réglementations les autorisent.

De son côté, Morgan Stanley MS.N souhaite travailler avec les régulateurs pour voir comment elle peut devenir un intermédiaire pour les transactions liées aux crypto-monnaies, a déclaré son directeur général Ted Pick au début de l'année. La banque envisage également d'ajouter les crypto-monnaies à sa plateforme de commerce électronique, selon une source.

Certaines grandes banques envisagent également d'émettre une stablecoin commune, les conversations en étant au stade initial, a déclaré une autre source bancaire.

Les grandes banques cherchent à clarifier les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et la supervision avant de se lancer plus avant dans les crypto-monnaies. Elles demandent également des lignes directrices cohérentes entre les régulateurs bancaires et les régulateurs de marché avant de lancer de nouvelles activités dans les actifs numériques, dont les valeurs sont volatiles.

Pour l'instant, les banques évaluent leurs perspectives en matière de crypto-monnaie et lancent des programmes pilotes à petite échelle.

"Bien que l'environnement se soit considérablement amélioré, les banques continueront à se préoccuper de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la conformité réglementaire", a déclaré Matthew Biben, co-responsable du groupe des services financiers mondiaux du cabinet d'avocats King & Spalding.

UN PAYSAGE CHANGEANT

Les banques veulent comprendre si elles peuvent s'engager dans le crypto-prêt, ou si elles sont autorisées à devenir des teneurs de marché pour les actifs numériques, a déclaré l'une des sources bancaires.

Les règles pour les activités bancaires traditionnelles sont très bien définies et il y a une clarté totale sur ce qu'une banque est autorisée à faire et ce qui est hors de son champ d'action, des lignes directrices similaires bien définies sont également nécessaires pour les actifs numériques.

Le groupe de travail sur les crypto-monnaies sous la direction de David Sacks, le tsar des crypto-monnaies nommé par Trump, ne compte aucune représentation des régulateurs bancaires, ce qui doit être modifié si les grandes banques sont autorisées à jouer un rôle significatif dans ce secteur, ont déclaré deux sources bancaires.