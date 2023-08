Les banques américaines attendues en repli

(AOF) - Le compartiment bancaire américain - Bank of America, Citi Group ou encore Goldman Sachs - est attendu en recul à l'ouverture après que l'agence Moody's a abaissé la note de crédit de plusieurs établissements de petite et moyenne taille et prévenu qu'elle pourrait dégrader celle de banques de plus grande envergure. Dans le contexte de taux d'intérêt élevés et de ralentissement économique, Moody's s'inquiète en particulier de l'exposition du secteur à l'immobilier commercial.