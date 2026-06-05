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Les avocats de Trump refusent de communiquer des informations financières à la BBC dans le cadre d'un procès portant sur 10 milliards de dollars, rapporte le Financial Times
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 06:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'équipe juridique du président américain Donald Trump a refusé de communiquer les informations financières demandées par les avocats de la BBC dans le cadre du procès en diffamation de 10 milliards de dollars qu'il a intenté contre la chaîne, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des documents judiciaires auxquels il a eu accès.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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