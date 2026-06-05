Les avocats de Trump ont tenté de suspendre la procédure de communication de pièces dans le cadre du procès de 10 milliards de dollars intenté contre la BBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture et ajout d'informations sur la plainte; paragraphes 1 à 12)

Les avocats du président américain Donald Trump ont demandé en mai à un juge fédéral de suspendre la procédure de communication des pièces dans le cadre de son procès en diffamation de 10 milliards de dollars contre la BBC, dans l'attente de l'issue d'une demande visant à transférer cette affaire à un autre juge. Trump a accusé la BBC, chaîne publique financée par les contribuables, de l'avoir diffamé en assemblant des extraits d'un discours prononcé le 6 janvier 2021 afin de donner l'impression qu'il avait incité ses partisans à prendre d'assaut le Capitole américain. L'équipe juridique de Trump a déclaré que le fait que la juge Enjolique Lett ait “précédemment représenté un client directement opposé au président Trump crée une apparence d'irrégularité”, dans une requête à laquelle la BBC s'est opposée. “La raison... semble être le refus catégorique du Donald J. Trump Revocable Trust, une tierce partie représentée par le même avocat que le plaignant, de fournir toute information financière en réponse à une assignation à comparaître”, ont déclaré les avocats de la BBC. Les avocats de Trump ont toutefois précisé qu'ils ne demandaient qu'un bref sursis jusqu'à ce qu'une décision soit rendue concernant la demande de récusation. On ne savait pas immédiatement quand une telle décision serait rendue. La chaîne de télévision et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La plainte de Trump, déposée en Floride en décembre, affirme que la BBC a enfreint une loi de l'État interdisant les pratiques commerciales trompeuses et déloyales. Il réclame des dommages-intérêts d'au moins 5 milliards de dollars pour chacun des deux chefs d'accusation. Un porte-parole de l'équipe juridique de Trump a déclaré au Financial Times, qui a été le premier à rapporter la nouvelle vendredi, que la BBC était responsable de “l'avoir diffamé intentionnellement et malicieusement en déformant et en manipulant son discours”. Dans un communiqué, le porte-parole a ajouté: “Le président Trump continuera à demander des comptes à la BBC et à tous ceux qui diffusent de fausses informations.” Afin d’évaluer l’impact financier du documentaire, la BBC a assigné à comparaître la fiducie, gérée par le fils aîné de Trump, Donald Trump Jr, en tant qu’unique administrateur, qui détient les intérêts commerciaux et les actifs du président, a indiqué le journal. Le documentaire, diffusé pour la première fois en 2024 peu avant l’élection présidentielle remportée par Trump, comportait une séquence dans laquelle il appelait ses partisans à marcher sur le Capitole et une autre, enregistrée près d’une heure plus tard, où il disait: “Battez-vous comme des diables.” La BBC a présenté ses excuses à Trump pour ce montage, mais souhaite que son action en justice soit rejetée . La réélection ultérieure de Trump a montré que la diffamation présumée n’avait pas nui à sa réputation, a déclaré la chaîne dans des documents judiciaires publiés en mars.