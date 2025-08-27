Les avocats de Musk tentent d'empêcher OpenAI d'obtenir des documents d'appel d'offres de Meta, selon des documents déposés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les avocats d'Elon Musk ont demandé à un juge américain d'empêcher OpenAI, propriétaire de ChatGPT, d'obtenir des documents de Meta Platforms META.O relatifs à une offre antérieure de 97,4 milliards de dollars pour les actifs d'OpenAI, selon un document déposé au tribunal.

OpenAI a déclaré à la semaine dernière que Musk avait essayé d'impliquer son rival Mark Zuckerberg dans son offre pour la société d'intelligence artificielle au début de l'année, mais que le patron de Meta n'était pas entré dans le jeu.

OpenAI a alors demandé au juge d'ordonner à Meta de produire des documents et des communications liés à toute offre de rachat de la société. Meta a demandé au juge de rejeter la demande, affirmant qu'elle devrait chercher à obtenir les documents pertinents directement auprès de Musk et de sa startup d'IA xAI.

Dans un document déposé mardi en fin de journée, les avocats de Musk ont déclaré qu'OpenAI avait déjà reçu des documents relatifs à l'offre de la part de Musk et de sa société d'intelligence artificielle. Ils ont ajouté que la "découverte étendue" d'OpenAI n'était pas pertinente pour la phase actuelle du procès.

Cependant, les avocats d'OpenAI et de son directeur général Sam Altman ont demandé au juge de rejeter les affirmations de Musk et ont déclaré qu'ils ne cherchaient pas à obtenir des documents "étendus" et "tentaculaires" et que les demandes de documents pertinentes étaient ciblées et "s'étendaient sur des semaines, pas sur des années."

"Les plaignants ont cherché à expliquer l'absence de documents relatifs à l'offre en affirmant que leurs communications étaient essentiellement orales. Si cela est vrai, la nécessité de déposer Musk, un représentant de xAI et d'autres co-soumissionnaires est encore plus grande", ont-ils écrit.

Au début du mois d'août, la juge de district Yvonne Gonzalez Rogers a décidé que Musk devait répondre aux allégations d'OpenAI selon lesquelles le milliardaire, par le biais de déclarations à la presse, de messages sur les réseaux sociaux, d'actions en justice et d'une "offre fictive pour les actifs d'OpenAI", avait tenté de nuire à la startup d'IA.

L'année dernière, le patron de Tesla TSLA.O , Musk, a poursuivi OpenAI et Altman, une société soutenue par Microsoft

MSFT.O , au sujet de la transition de l'entreprise vers un modèle à but lucratif, après quoi OpenAI a contre-attaqué Musk en avril de cette année.

Un procès devant jury est prévu pour le printemps 2026.