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Les avocats de la Cour suprême quittent le cabinet Paul Weiss pour Davis Polk
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 23:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Deux avocats chevronnés de la Cour suprême des États-Unis quittent le cabinet d'avocats Paul Weiss pour son rival Davis Polk, un nouveau défi pour le cabinet après la démission de son président de longue date, Brad Karp, en février.

Kannon Shanmugam et Masha Hansford lanceront une pratique de la Cour suprême chez Davis Polk, un cabinet qui, comme Paul Weiss, est largement connu pour les affaires et les transactions de Wall Street.

Kannon Shanmugam a plaidé 39 affaires devant la Cour suprême et est considéré comme l'un des plus éminents avocats d'appel du pays.

Shanmugam et Hansford n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat. Davis Polk, qui emploie plus de 1 000 avocats, a confirmé le déménagement mais n'a pas souhaité faire d'autres commentaires. Dans un communiqué, Paul Weiss a remercié Shanmugam et Hansford pour leur travail. M. Shanmugam dirigeait la pratique de la Cour suprême du cabinet.

Parmi les clients de M. Shanmugam figurent ExxonMobil, Goldman Sachs, AstraZeneca et la Ligue nationale de football. Il a été l'assistant juridique de feu Antonin Scalia, juge à la Cour suprême des États-Unis.

Paul Weiss, qui emploie plus de 1 500 avocats, fait l'objet d'un examen minutieux depuis plus d'un an, depuis qu'il a conclu un accord avec l'administration du président américain Donald Trump en mars 2025 pour échapper à un décret qui menaçait ses activités commerciales. M. Karp a défendu l'accord , qui comprenait un engagement de la part du cabinet à donner 40 millions de dollars en travail juridique gratuit pour soutenir les causes de l'administration Trump. Huit autres cabinets d'avocats ont conclu des accords similaires avec la Maison Blanche l'année dernière. Quatre autres cabinets ont obtenu des ordonnances judiciaires bloquant les mesures prises par M. Trump à leur encontre. M. Karp a récemment fait l'objet d'un examen minutieux après que des courriels publiés par le ministère américain de la Justice ont révélé ses communications personnelles et professionnelles avec Jeffrey Epstein, financier en disgrâce et délinquant sexuel condamné. Paul Weiss a déclaré que M. Karp "regrette" ses interactions avec M. Epstein. Karp n'a pas été accusé d'actes répréhensibles.

Lire la suite:

De Trump à Epstein, comment Brad Karp a perdu son emprise sur le cabinet d'avocats Paul Weiss

Les avocats de la défense de Trump quittent le cabinet Sullivan & Cromwell pour Gibson Dunn

D'autres associés quittent Paul Weiss pour rejoindre un nouveau cabinet d'avocats

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