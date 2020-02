Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les avocats de Ghosn réclament la publication par Nissan de documents internes Reuters • 10/02/2020 à 11:47









AMSTERDAM (Reuters) - Les avocats de Carlos Ghosn ont réclamé lundi aux Pays-Bas la publication par Nissan et Mitsubishi de documents internes relatifs à l'éviction de l'ancien président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Carlos Ghosn, qui s'est enfui en décembre dernier du Japon où il était assigné à résidence pour des soupçons de malversation financière, a lancé en juillet dernier une procédure en justice aux Pays-Bas contre les deux constructeurs automobiles japonais, jugeant son limogeage illégal. Carlos Ghosn était président de Nissan-Mitsubishi BV, une entité enregistrée aux Pays-Bas. Il a été limogé après son arrestation au Japon en novembre 2018. L'audience de lundi devant le tribunal de district d'Amsterdam était la première audience publique dans le cadre de cette procédure. Carlos Ghosn réclame 15 millions d'euros d'indemnités aux deux groupes, qu'il accuse d'avoir enfreint le code du travail néerlandais. "Nissan et Mitsubishi ont publiquement humilié Ghosn", a déclaré son avocat Roeland de Mol devant le tribunal. "Ces informations et ces accusations n'ont jamais été présentées à Ghosn. Il n'y a pas eu de procédure en bonne et due forme." Carlos Ghosn demande l'accès à des documents liés aux enquêtes internes menées par Nissan et Mitsubishi, sur la base desquelles les deux groupes ont limogé leur ancien patron. Selon ses avocats, Nissan et Mitsubishi étaient au courant des activités de Carlos Ghosn. Roeland de Mol a déclaré que Carlos Ghosn souhaitait "un débat exhaustif" sur les raisons de son limogeage. "M. Ghosn est prêt à se battre", a-t-il ajouté. (Bart Meijer, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.