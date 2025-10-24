Les avis des analystes sur Kering après les chiffres trimestriels
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 16:13
L'analyste estime que les excellents résultats de toutes les marques et de Gucci suggèrent une amélioration du contexte sectoriel et des bénéfices des actions du groupe.
'La croissance organique des ventes du groupe au troisième trimestre a été de -5 % (contre -9 %), avec un chiffre d'affaires total de 3 415 millions d'euros, en hausse de 3 % (contre -3 317 millions d'euros contre -3 281 millions d'euros)' souligne UBS.
L'analyste note également que la croissance organique des ventes de Gucci au troisième trimestre a été de -14 % (contre -16 %).
HSBC a abaissé son conseil sur le titre Kering , passant de 'Achat' à 'Conserver', tout en relevant son objectif de cours de 335 à 370 euros.
Selon HSBC, la valorisation actuelle de Kering intègre déjà une grande partie du redressement attendu. Le broker souligne que le titre se négocie à 26,3x les bénéfices estimés pour 2027, contre 23,4x pour LVMH, traduisant une prime jugée difficile à justifier à court terme. 'En l'absence de catalyseurs positifs d'ici mi-février, le cours de l'action devrait peu évoluer', indique la note.
'Le cours de l'action Kering a progressé de 120 % depuis son plus bas niveau de l'année, atteint le 9 avril à 156,92 euros (contre +20% sur le CAC 40), et de 100 % (contre +7% sur le CAC 40) depuis l'annonce de la nomination du nouveau DG de Kering mi-juin. Compte tenu de la forte progression du cours de l'action en si peu de temps (en hausse de 60 % depuis début août, contre +9% sur le CAC 40), nous pensons qu'il est temps de souffler' indique HSBC.
Le bureau d'études estime que le prochain catalyseur majeur sera la mise à jour stratégique attendue au printemps 2026 avec le premier discours du DG Luca de Meo, qui devrait intervenir lors de la publication des résultats de l'exercice 2025 mi-février.
Enfin, le broker rappelle que la cession de la division Beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros renforce la flexibilité financière du groupe, tout en reconnaissant que 'de nombreux changements ont déjà été mis en oeuvre, mais peu de catalyseurs restent visibles à court terme'.
Plusieurs changements de direction ont été mis en oeuvre, comme la nomination de Thomas Cuntz au poste de directeur du développement des talents du groupe, de Francesca Bellettini au poste de DG de Gucci et, plus récemment, d'un changement au sein de la direction des relations avec les investisseurs souligne le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|330,0500 EUR
|Euronext Paris
|-4,32%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/10/2025 à 16:13:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
UE-La Commission conclut à titre préliminaire que TikTok et Meta ont manqué à leurs obligations de transparence
(Actualisé avec les réactions de TikTok et Meta) La Commission européenne a conclu à titre préliminaire vendredi que TikTok, propriété de Bytedance, et Meta META.O , maison-mère d'Instagram et Facebook, ont manqué à leurs obligations de transparence et d'accès ... Lire la suite
-
"2026 ne peut pas être une année de perdue pour la France". Sébastien Lecornu a ouvert lui-même vendredi à l'Assemblée la discussion générale sur le budget, sans apporter de réponses concrètes sur la fiscalité aux socialistes, qui ont haussé le ton et menacent ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue dans le vert vendredi, satisfaite d'une inflation américaine inférieure aux attentes, perçue par les investisseurs comme une confirmation que la Réserve fédérale (Fed) poursuivra son assouplissement monétaire dans les mois à venir. ... Lire la suite
-
(AOF) - Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d'affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. En Bourse, l'action du promoteur immobilier chute de près de 8% à 9,445 euros. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer