Les avancées de Moderna et Merck pourraient marquer le début d'une vague de vaccins contre le cancer

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* Selon les experts, l'approche fondée sur le vaccin contre le cancer pourrait bouleverser la prise en charge de la maladie dans son ensemble

* Un dirigeant de Moderna indique que les résultats des essais cliniques testant cette approche contre d'autres tumeurs sont attendus d'ici deux ans

* Roche et BioNTech mènent de front des programmes concurrents basés sur l'ARNm pour les cancers du côlon et du pancréas

par Julie Steenhuysen

Le succès de Merck MRK.N et de Moderna MRNA.O avec un vaccin anticancéreux personnalisé conçu pour lutter contre le mélanome ouvre une nouvelle voie thérapeutique dont les médecins espèrent qu'elle sera efficace contre de nombreux types de tumeurs.

Contrairement à la chimiothérapie, qui détruit aussi bien les cellules saines que les cellules cancéreuses, ou à l’immunothérapie, qui stimule le système immunitaire, les vaccins anticancéreux personnalisés entraînent le système immunitaire à cibler spécifiquement les mutations présentes uniquement sur la tumeur d’un patient. Merck et Moderna ont déclaré mercredi que leur vaccin avait contribué à prévenir la récidive et la propagation de la maladie dans le cadre d’un vaste essai clinique impliquant plus de 1 000 patients atteints de mélanome. Ces patients présentaient des tumeurs localisées qui avaient été retirées chirurgicalement, mais qui présentaient un risque élevé de récidive. Moderna estime que des milliers de patients atteints de mélanome pourraient en bénéficier dès les premières années suivant l’autorisation de mise sur le marché.

« C’est une avancée majeure pour le domaine dans son ensemble », a déclaré le Dr Ryan Sullivan, directeur du Centre du mélanome au Mass General Brigham Cancer Institute. « Grâce à cette étude positive, il y a de l’espoir (et probablement des investissements à venir) que ces approches puissent changer la façon dont nous traitons le cancer de manière plus générale. »

Le résultat de cet essai constitue « un bond en avant monumental », validant la technologie de l’ARNm en tant que traitement contre le cancer, a déclaré la Dr Julie Gralow, directrice médicale de l’American Society of Clinical Oncology.

D'AUTRES ESSAIS CLINIQUES CIBLENT D'AUTRES TYPES DE CANCERS

Au-delà du mélanome, des vaccins anticancéreux personnalisés sont en phase avancée de développement pour toute une série de types de tumeurs. Merck et Moderna mènent actuellement plusieurs essais à grande échelle sur des cancers du poumon non à petites cellules ayant fait l’objet d’une ablation chirurgicale.

Elles étudient également cette association dans le cadre d’essais de phase intermédiaire chez des patients atteints de cancers de la vessie et du rein, ainsi que dans des essais de phase précoce portant sur les cancers du pancréas et de l’estomac; de nombreux résultats d’essais sont attendus d’ici un ou deux ans, a déclaré à Reuters Stephen Hoge, président de Moderna.

Roche ROPC.S et BioNTech 22UAy.DE , dont la technologie ARNm a été utilisée dans les vaccins anti-COVID de Pfizer

PFE.N , testent un traitement similaire appelé "autogene cevumeran" dans le cadre d’études de phase intermédiaire menées chez des patients atteints d’un cancer du côlon ou du pancréas ayant subi une intervention chirurgicale.

Les résultats de l’essai sur le cancer du côlon sont attendus en 2027, ceux de l’essai sur le cancer du pancréas devant suivre en 2031.

« Nous devrions disposer des résultats de plusieurs études au cours des prochaines années et, compte tenu de cette nouvelle, nous avons toutes les raisons d’espérer que bon nombre d’entre eux seront positifs », a déclaré le Dr Robert Vonderheide, directeur de l’Abramson Cancer Center de Penn Medicine et président élu de l’Association américaine pour la recherche sur le cancer.

COMMENT ÇA MARCHE

Le traitement développé par Merck et Moderna, connu sous le nom d’intismeran autogène, consiste à activer le système immunitaire à l’aide de neuf doses maximum de Keytruda, le médicament d’immunothérapie de Merck, administrées par perfusion toutes les six semaines, ainsi que de neuf doses maximum d’un vaccin à ARNm personnalisé qui ordonne au système immunitaire d’attaquer les cellules cancéreuses spécifiques du patient.

Utilisé seul après une intervention chirurgicale pour réduire le risque de récidive du mélanome, le Keytruda est administré toutes les trois à six semaines pendant une durée pouvant aller jusqu’à un an.

Chez les patients atteints de mélanome, le traitement par Keytruda peut entraîner de la fatigue, de la diarrhée, des éruptions cutanées et une inflammation des articulations et des muscles, ainsi que, dans certains cas, des organes sains. Les laboratoires ont déclaré n'avoir constaté aucun nouvel effet secondaire lié à l'ajout du vaccin.

L’essai est en cours et les laboratoires n’ont pas publié les résultats complets. Ils continueront à suivre les volontaires afin de déterminer si le médicament prolonge la survie globale.

Les données à cinq ans issues d’un précédent essai de phase intermédiaire présentées en juin ont montré que le vaccin avait réduit de moitié le risque de récidive du cancer et diminué de 59% le risque de métastases par rapport à Keytruda seul.

Dans cet essai, l’ajout d’un vaccin à ARNm n’avait pas non plus entraîné d’augmentation du taux d’effets indésirables graves.

« Ce que nous avons observé lors de l’essai de phase intermédiaire correspondait au type de réactions que les gens ressentent lorsqu’ils reçoivent un vaccin contre la grippe, contre la COVID-19 ou tout autre vaccin », a déclaré le Dr Hoge.

La Dr Elizabeth Buchbinder, spécialiste du mélanome au Mass General Brigham Cancer Institute, a indiqué que les médecins traitant des patients dont le cancer a été retiré chirurgicalement évaluent souvent les bénéfices d’un traitement par Keytruda par rapport au risque d’effets indésirables, en particulier pour les patients présentant un risque de récidive du cancer de seulement 20%.

L’avantage supplémentaire du vaccin, cependant, « pourrait changer la donne », a-t-elle ajouté.

La Dr Buchbinder a expliqué qu’une des principales raisons d’avoir choisi le mélanome pour tester l’association avec le Keytruda était qu’il s’agit d’une tumeur qui produit de nombreuses mutations, ce qui la rend plus facile à détecter par le système immunitaire.

De nombreux autres types de cancer produisent également de multiples mutations, a-t-elle ajouté, ce qui laisse entrevoir une large applicabilité de cette approche.

« Nous verrons bien, mais c’est sans aucun doute un domaine qui va connaître un essor fulgurant, surtout avec la publication de ces résultats », a-t-elle déclaré.