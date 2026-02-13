Les autorités sanitaires britanniques mettent à jour leur recommandation sur un vaccin de Valneva
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 18:07
Elle a décidé de restreindre l'utilisation du produit aux personnes de plus de 60 ans présentant certaines conditions de santé. L'agence de santé britannique, la MHRA, a toutefois confirmé que le profil bénéfice-risque d'Ixchiq demeure favorable pour les personnes de 18 à 59 ans qui sont exposées au risque d'infection par ce virus et qui ne présentent pas les conditions médicales sous-jacentes contre indiquées.
Cette mise à jour intervient après la suspension temporaire de la MHRA concernant l'utilisation de ce vaccin chez les personnes âgées, à la suite de signalement d'effets indésirables graves, principalement chez les personnes âgées présentant d'importantes comorbidités, dans le cadre d'une campagne de vaccination menée lors d'une flambée épidémique sur l'île de La Réunion.
Valeurs associées
|4,3380 EUR
|Euronext Paris
|-0,18%
A lire aussi
-
JO 2026/Biathlon: Sacré sur le sprint, Fillon Maillet égale le record de médailles d'un Français aux Jeux d'hiver, Jacquelin frustré
Le biathlète Quentin Fillon Maillet a été sacré vendredi champion olympique du sprint et devient le Français le plus médaillé aux Jeux d'hiver à égalité avec Martin Fourcade grâce à sa septième breloque. Le Jurassien de 33 ans a devancé les Norvégiens Vetle Christiansen ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA) ayant particulièrement affecté le secteur bancaire, après une semaine également marquée par une avalanche de résultats d'entreprises. ... Lire la suite
-
L'Opep+ envisage une reprise des hausses de production de pétrole à partir d’avril, ont indiqué trois sources au sein de l'organisation, qui se prépare à une demande estivale record sur fond de tensions entre les États-Unis et l'Iran qui soutiennent les prix. ... Lire la suite
-
La perpétuité a été requise vendredi, devant la cour d'assises du Rhône à Lyon, contre un homme, accusé du meurtre de son ex-conjointe après avoir déjà été condamné auparavant pour violences sur une autre ex-compagne. Évoquant "un meurtre typique des féminicides", ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer