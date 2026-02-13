 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les autorités sanitaires britanniques mettent à jour leur recommandation sur un vaccin de Valneva
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 18:07

La Commission britannique des médicaments à usage humain a mis à jour ses recommandations concernant le vaccin Ixchiq de Valneva , contre le chikungunya.

Elle a décidé de restreindre l'utilisation du produit aux personnes de plus de 60 ans présentant certaines conditions de santé. L'agence de santé britannique, la MHRA, a toutefois confirmé que le profil bénéfice-risque d'Ixchiq demeure favorable pour les personnes de 18 à 59 ans qui sont exposées au risque d'infection par ce virus et qui ne présentent pas les conditions médicales sous-jacentes contre indiquées.

Cette mise à jour intervient après la suspension temporaire de la MHRA concernant l'utilisation de ce vaccin chez les personnes âgées, à la suite de signalement d'effets indésirables graves, principalement chez les personnes âgées présentant d'importantes comorbidités, dans le cadre d'une campagne de vaccination menée lors d'une flambée épidémique sur l'île de La Réunion.

Valeurs associées

VALNEVA
4,3380 EUR Euronext Paris -0,18%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank