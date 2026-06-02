Les autorités réglementaires américaines accordent une dérogation pour la remise en service de Three Mile Island

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

Les autorités américaines de régulation de l'énergie ont accordé une dérogation , afin d'accélérer le raccordement de la centrale nucléaire de Three Mile Island, en Pennsylvanie, qui est en cours de redémarrage pour alimenter les centres de données de Microsoft MSFT.O dans la région, selon un document déposé cette semaine.

* Lundi soir, la Commission fédérale de régulation de l'énergie a déposé une dérogation autorisant le propriétaire de la centrale, Constellation Energy CEG.O , à transférer certains droits de raccordement au réseau de sa centrale au gaz naturel d'Eddystone, située à la périphérie de Philadelphie, vers la centrale nucléaire de Three Mile Island.

* Constellation redonne vie à Three Mile Island, sous le nouveau nom de Crane Clean Energy Center, dans le but de la remettre en service l'année prochaine.

* Les premiers retours communiqués à Constellation par l'opérateur régional du réseau indiquaient que la centrale ne pourrait pas commencer à alimenter le réseau avant 2031.

* En accordant cette dérogation, la FERC remet Constellation sur la bonne voie pour atteindre son objectif de redémarrage en 2027, a déclaré la société.

* "Cette décision marque une étape importante pour permettre à Crane de fournir une énergie fiable et sans émissions à la région PJM aussi rapidement que possible", a déclaré Constellation dans un communiqué.

* Cette décision n'aura aucune incidence sur les ordonnances d'urgence du département américain de l'Énergie visant à maintenir Eddystone en service au-delà de sa date de mise hors service initialement prévue, a précisé Constellation.