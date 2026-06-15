Les autorités indiennes inspectent les exploitations agricoles situées à proximité de l'usine de composants pour iPhone de Tata, suite à une alerte à la pollution de l'eau

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* L'inspection de l'usine Tata: un nouveau défi pour Apple en Inde

* L'usine Tata, qui fait l'objet de contrôles, fabrique des coques arrière pour iPhone

* L'agence de protection de l'environnement accuse Tata d'avoir contaminé les terres agricoles voisines

* Tata affirme que ses contrôles ont montré que l'usine était en conformité

par Munsif Vengattil et Priyanshu Singh

Les autorités indiennes ont intensifié lundi les contrôles gouvernementaux sur les terres agricoles entourant l'usine de composants pour iPhone de Tata, fournisseur d'Apple, près de Bengaluru, après que Reuters a rapporté que les autorités de l'État de l' e avaient constaté que les rejets de l'usine avaient contaminé les nappes phréatiques.

AAPL.O Tata Electronics joue un rôle central dans la stratégie d'Apple en Inde visant à diversifier la fabrication de l'iPhone au-delà de la Chine. L'usine faisant l'objet d'une enquête est située à Hosur, à 40 km au sud du pôle technologique de Bengaluru, et fabrique des coques arrière et d'autres composants pour les iPhone.

L'agence de protection de l'environnement de l'État du Tamil Nadu, dans le sud du pays, a averti Tata qu'elle serait contrainte de fermer ses portes si elle ne s'expliquait pas sur les raisons pour lesquelles les inspections menées entre décembre 2025 et mai 2026 avaient révélé que les rejets d'eaux usées affectaient les puits à ciel ouvert des terres agricoles adjacentes, a rapporté Reuters samedi.

Tata affirme que son analyse indépendante a déterminé que l'usine était conforme aux normes réglementaires et qu'elle était « engagée en faveur de pratiques commerciales responsables et de la protection de l'environnement et des communautés locales ».

Lundi, des journalistes de Reuters ont vu une équipe de trois responsables de l'administration du district, chargés des questions relatives aux terres agricoles, inspecter les champs, marchant derrière l'usine Tata avec des agriculteurs qui avaient fait part de leurs inquiétudes concernant une odeur et une contamination présumées de l'eau dues aux rejets de l'usine.

« Nous sommes ici pour évaluer la situation », a déclaré à Reuters le responsable du district, N. Velu , sans donner plus de détails.

Un agriculteur vivant près de l'usine de Tata, P. Pushparaj, a déclaré lundi à Reuters qu'il avait déposé une plainte auprès des autorités après avoir constaté que les rejets de l'usine étaient « sales et nauséabonds », ajoutant qu'il soupçonnait que cela affectait ses cultures.

« Nous avons continué à cultiver, mais nous n'avons pas obtenu de rendements satisfaisants », a-t-il déclaré.

Tata et Apple n'ont pas immédiatement répondu aux questions de Reuters. Reuters est le premier à faire état de l'enquête menée lundi par le gouvernement.

LES PROBLÈMES DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT D'APPLE

L'organisme public de contrôle de la pollution a déclaré que Tata avait rejeté des eaux usées dans un bassin de récupération des eaux de pluie situé à l'intérieur de son site et que ce bassin avait débordé, contaminant « les eaux souterraines des puits à ciel ouvert situés dans les terres agricoles adjacentes ».

La notification concernant Tata s'ajoute à une série de problèmes qui ont miné la chaîne d'approvisionnement d'Apple en Inde. Un incendie survenu en septembre 2024 à l'usine de Tata à Hosur a brièvement interrompu la production de composants pour iPhone, tandis qu'un incendie en septembre 2023 à l'usine d'iPhone de l'ancien fournisseur Pegatron a stoppé la production pendant plusieurs jours.

En 2024, une enquête de Reuters a révélé que Foxconn, un important fournisseur d'Apple, excluait systématiquement les femmes mariées des postes d'assemblage d'iPhone dans l'une de ses usines en Inde, bien que l'entreprise ait déclaré à l'époque qu'elle respectait toutes les lois.