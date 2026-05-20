Les autorités de surveillance américaines sont invitées à enquêter sur Roblox concernant la sécurité des enfants et ses pratiques commerciales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Courtney Rozen

Deux associations de défense des enfants ont demandé mercredi à la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis d'enquêter sur la plateforme de jeux Roblox, selon une lettre transmise à Reuters dans laquelle elles affirment que ses caractéristiques de conception et ses techniques de marketing sont « déloyales et trompeuses ».

* Les associations Fairplay et le National Center on Sexual Exploitation ont demandé à la FTC d'enquêter pour déterminer si Roblox avait enfreint l'article 5 de la loi fédérale sur le commerce (Federal Trade Act), selon la lettre. Cette loi interdit les pratiques déloyales ou trompeuses affectant le commerce.

* L'entreprise trompe le public sur la sécurité de sa plateforme, ont déclaré les associations dans leur lettre. Elles ont également affirmé que Roblox exerçait une pression déloyale sur les jeunes utilisateurs pour qu'ils dépensent de l'argent afin d'accéder à des privilèges spéciaux dans le jeu.

* Cette requête s'ajoute à la surveillance accrue dont fait l'objet Roblox à travers le monde. La société fait face à plus de 140 poursuites devant les tribunaux fédéraux américains l'accusant d'avoir sciemment facilité l'exploitation sexuelle des enfants. Les poursuites accusent Roblox d'avoir conçu une plateforme commercialisée auprès des mineurs qui permet aux prédateurs de les cibler et de les contacter.

* Roblox “conteste fermement” les allégations contenues dans la lettre, a déclaré un porte-parole. Roblox exige des utilisateurs américains qu'ils passent un contrôle d'âge pour pouvoir discuter avec d'autres joueurs, et les mineurs ne peuvent discuter qu'avec d'autres utilisateurs proches de leur âge, selon Roblox.

* Un porte-parole de la FTC a refusé de commenter.