 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les autorités de régulation des services publics de Louisiane rejettent la demande d'un groupe de défense de l'environnement d'enquêter sur un contrat de 27 milliards de dollars portant sur un centre de données Meta, selon un groupe de défense de l'environnement
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 19:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - Les autorités de régulation des services publics de Louisiane ont rejeté la demande d'un groupe de défense de l'environnement d'enquêter sur un contrat de 27 milliards de dollars portant sur un centre de données Meta, a déclaré mercredi le groupe de défense de l'environnement Earthjustice.

Earthjustice a demandé le mois dernier à la Louisiana Public Utility Commission d'enquêter sur le financement du projet, qui, selon le groupe, laisse injustement les foyers et les entreprises de tous les jours assumer les coûts de construction.

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank