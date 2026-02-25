Les autorités de régulation des services publics de Louisiane rejettent la demande d'un groupe de défense de l'environnement d'enquêter sur un contrat de 27 milliards de dollars portant sur un centre de données Meta, selon un groupe de défense de l'environnement

25 février - Les autorités de régulation des services publics de Louisiane ont rejeté la demande d'un groupe de défense de l'environnement d'enquêter sur un contrat de 27 milliards de dollars portant sur un centre de données Meta, a déclaré mercredi le groupe de défense de l'environnement Earthjustice.

Earthjustice a demandé le mois dernier à la Louisiana Public Utility Commission d'enquêter sur le financement du projet, qui, selon le groupe, laisse injustement les foyers et les entreprises de tous les jours assumer les coûts de construction.