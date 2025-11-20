Les autorités de régulation de l'Ohio ordonnent à FirstEnergy de payer plus de 250 millions de dollars de pénalités et de remboursements

(Mise à jour avec les commentaires de FirstEnergy aux paragraphes 6-7)

La Commission des services publics de l'Ohio a ordonné mercredi aux services publics de l'Ohio de FirstEnergy FE.N de payer 250,7 millions de dollars en pénalités et remboursements après qu'une enquête liée à un scandale de corruption ait révélé que le distributeur d'énergie avait enfreint les lois et les règles de l'État.

FirstEnergy, dont le siège se trouve dans l'Ohio, a déjà admis avoir versé des millions de dollars à des fonctionnaires de l'État pour qu'ils adoptent des lois sur les subventions nucléaires et d'autres politiques qui lui seraient favorables. En 2021, la société a accepté de payer 230 millions de dollars pour régler les accusations du gouvernement américain dans cette affaire.

Dans deux ordonnances distinctes, la Commission a constaté que les services publics de FirstEnergy dans l'Ohio - Cleveland Electric Illuminating Company, Ohio Edison et Toledo Edison - ont violé la loi de l'Ohio, les règlements et les ordonnances de la PUCO.

La Commission a constaté que les services publics n'ont pas respecté une ordonnance de la Commission de 2016 qui leur permettait de collecter des fonds uniquement pour la modernisation du réseau. Au lieu de cela, les services publics ont détourné l'argent collecté auprès des clients entre 2017 et 2019 pour subventionner une filiale de production non réglementée, en violation de la loi de l'Ohio.

"Nous espérons que les événements sous-jacents à ces procédures resteront une leçon de prudence en matière de responsabilité et d'honnêteté dans les questions de réglementation des services publics", a déclaré la présidente de la PUCO, Jenifer French.

"La décision prise aujourd'hui par la PUCO concernant les audits patrimoniaux clôt un chapitre lié à des activités qui ne représentent pas l'entreprise que nous sommes aujourd'hui", a déclaré FirstEnergy dans un courriel adressé à Reuters.

"Entre 2025 et 2029, nous prévoyons d'investir 7,3 milliards de dollars dans nos infrastructures de transmission et de distribution de l'Ohio, dans notre personnel, dans nos processus et dans nos installations ", a ajouté l'entreprise.