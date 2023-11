Les autorités de régulation américaines décident de renforcer la surveillance des établissements non bancaires présentant un risque systémique

(Ajoute le contexte aux paragraphes 4-6 et 13-15, le commentaire d'un dirigeant d'un groupe professionnel aux paragraphes 11-12, le commentaire d'un analyste au paragraphe 15) par Pete Schroeder

Les régulateursaméricains ont ouvert la voie vendredi à une surveillance accrue des gestionnaires d'actifs, des fonds spéculatifs et d'autres établissements non bancaires qui, selon eux, posent des risques pour le système financier, relançant un nouveau régime sévère qui avait été mis sur la touche sous l'ancien président Donald Trump.

Le Conseil de surveillance de la stabilité financière (FSOC), dirigé par le département du Trésor et comprenant d'autres agences importantes, a également adopté un nouveau cadre pour l'identification des risques imminents dans le système financier dans un effort pour rendre le travail du conseil plus transparent.

Ces deux modifications de la procédure de désignation d'un établissement non bancaire comme "institution financière d'importance systémique" (SIFI) ont été proposées en avril à l'adresse .

Laréglementation s'inquiète de plus en plus du fait que de plus en plus d'activités financières, y compris les prêts, migrent vers des établissements non bancaires, qui sont moins transparents, mais la nouvelle approche a été rapidement critiquée par le secteur financier.

Bien que le FSOC n'ait pas nommé de SIFI non bancaires potentiels, il devrait se concentrer sur les principaux gestionnaires d'actifs et fonds spéculatifs mondiaux, tels que BlackRock BLK.N et Bridgewater, en les soumettant éventuellement à la surveillance de la Réserve fédérale américaine et à des exigences accrues en matière de capital et de liquidités.

BlackRock et Bridgewater n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le vote de vendredi a renversé une politique de l'administration Trump selon laquelle les régulateurs devraient surveiller les activités à risque plutôt que de pointer du doigt des entreprises individuelles. Dans une déclaration faite vendredi, la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que cette approche était fondée sur "une vision erronée de la manière dont les risques financiers se développent et se propagent", tout en soulignant que la désignation des entreprises n'était qu'un des nombreux outils que le groupe pouvait utiliser.

Dans le cadre de la nouvelle procédure, le FSOC identifiera les SIFI potentiels sur la base des informations existantes et donnera à l'entreprise la possibilité de répondre. Si le FSOC décide de poursuivre, l'entreprise discutera alors de la question avec son principal régulateur et le FSOC. Elle ne sera désignée que si les deux tiers des dix membres du FSOC votent en sa faveur. Les désignations seront réexaminées chaque année.

La nouvelle procédure a suscité les critiques d'Eric Pan, directeur de l'Investment Company Institute, qui représente les gestionnaires d'actifs mondiaux.

"La désignation SIFI est un outil brutal qui met l'accent sur des sociétés individuelles plutôt que sur une évaluation holistique des risques", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Demême, la Managed Funds Association, qui représente les fonds spéculatifs, a déclaré que les établissements non bancaires ne présentaient pas les mêmes risques que les banques .

les orientations imposent un processus de désignation "boîte noire" qui introduit de l'incertitude pour les acteurs du marché", a déclaré Bryan Corbett, président et directeur général de la MFA.

La désignation de quatre établissements non bancaires par le FSOC sous la présidence de Barack Obama s'est heurtée à une vive opposition de la part du secteur.

MetLife, Inc. a contesté avec succès sa désignation devant les tribunaux, et General Electric Capital Corporation a renoncé à sa désignation en 2016 après avoir considérablement réduit ses activités. Les désignations d'American International Group, Inc et de Prudential Financial, Inc ont été levées par l'administration Trump.

" Le changement rendrait plus facile qu'aujourd'hui la désignation d'un établissement non bancaire en tant que SIFI, mais il s'agirait d'un processus long et délibéré qui, selon nous, prendrait au moins un an du début à la fin ", a déclaré Ian Katz, directeur général de la société de recherche politique Capital Alpha Partners.