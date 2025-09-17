 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les autorités de la concurrence de l'UE reprennent l'enquête sur Mars et Kellanova ; leur décision est attendue pour le 19 décembre
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités de la concurrence de l'UE ont repris leur enquête sur l'offre de 36 milliards de dollars du fabricant de bonbons Mars sur le fabricant de Pringles Kellanova K.N , fixant une date limite pour leur décision au 19 décembre, selon une mise à jour sur le site Web de la Commission européenne.

La Commission, qui joue le rôle de gendarme de la concurrence dans l'UE, a temporairement interrompu son enquête à la fin du mois de juillet en attendant que les entreprises fournissent les informations demandées.

Elle a ouvert une enquête approfondie en juin , avertissant que l'accord pourrait entraîner des hausses de prix et renforcer le pouvoir de négociation de Mars avec les détaillants.

L'opération, qui compte parmi les plus importantes du secteur et qui a déjà été autorisée sans condition aux États-Unis, réunirait sous un même toit des marques telles que M&Ms, Snickers et Whiskas, Pringles, Pop-Tarts et les céréales Kellogg.

