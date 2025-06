Les autorités de la concurrence de l'UE intensifient l'enquête sur Visa et Mastercard, selon des documents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Les régulateurs de la concurrence de l'UE demandent aux détaillants et aux sociétés de paiement si un résumé standardisé des frais par Visa V.N et Mastercard MA.N et une plus grande transparence sur les frais répondraient à leurs préoccupations, selon des documents vus par Reuters.

Les derniers questionnaires envoyés mardi, près de deux mois après le dernier lot , suggèrent que les régulateurs de l'UE ont intensifié leur enquête préliminaire sur Visa et Mastercard.

Les deux sociétés, qui facturent des frais pour les services liés à la participation à leur système de cartes et qui traitent environ deux tiers des paiements par carte dans la zone euro, font depuis longtemps l'objet de plaintes de la part des commerçants et des sociétés de paiement.

Les nouveaux questionnaires portent principalement sur une structure de frais plus simple et plus transparente et sur la manière dont Visa et Mastercard devraient gérer les amendes imposées aux détaillants et aux sociétés de paiement.

Visa et Mastercard n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Il a été demandé aux répondants si un résumé standardisé des frais classés par type par Mastercard et Visa, comprenant des descriptions et des services couverts, et rédigé dans un langage clair et compréhensible, constituerait une solution appropriée.

Les questionnaires de 11 pages demandaient si les modifications apportées aux contrats, y compris les conditions générales, les services et les frais, devaient être fondées sur des critères objectifs, transparents, généraux et non discriminatoires.

Les régulateurs voulaient savoir si l'obligation pour les systèmes de cartes de facturer les amendes séparément aiderait les détaillants et les sociétés de paiement à identifier la raison des prélèvements et à les contester le cas échéant, ainsi que la procédure de contestation.

Le délai de réponse est fixé au 18 juin.