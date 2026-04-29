Les autorités brésiliennes poursuivent Cargill et JBS pour des violations des droits du travail dans leurs chaînes d'approvisionnement

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Les procureurs du travail brésiliens ont engagé des poursuites contre cinq entreprises pour des abus en matière de travail au sein de leurs chaînes d'approvisionnement; le négociant en céréales Cargill

CARG.UL et le transformateur de viande JBS JBS.N figurent parmi les sociétés visées, ont-ils indiqué mercredi dans un communiqué.

* Les procureurs demandent au tribunal d'ordonner à JBS de verser environ 119 millions de reais (23,78 millions de dollars) à titre de dommages-intérêts dans une affaire dans l'État du Pará, où des travailleurs ont été découverts dans des conditions « proches de l'esclavage » au sein de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.

* Cargill est poursuivie pour 109 millions de reais pour « violations graves des droits de l’homme » dans sa chaîne d’approvisionnement en soja dans l’État de Rondônia.

* Ces poursuites découlent d’un projet lancé en 2020 visant à tracer les chaînes d’approvisionnement afin de lutter contre la traite des êtres humains et les graves abus en matière de travail.

* Aucune des deux entreprises n'a immédiatement répondu à une demande de commentaires.

* Les procureurs ont également signé des accords avec neuf entreprises qui se sont engagées à améliorer le suivi des abus en matière de travail au sein de leurs chaînes d'approvisionnement.

(1 $ = 5,0048 reais)